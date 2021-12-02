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Ralf: "Vettel'in motivasyon kaybı yaşadığı doğru değil"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski F1 pilotu Ralf Schumacher, Sebastian Vettel'e yapılan eleştirilere katılmıyor.

Ralf: "Vettel'in motivasyon kaybı yaşadığı doğru değil"

Sebastian Vettel, şu anda Aston Martin takımındaki ilk yılını geçiriyor ve takım arkadaşı Lance Stroll'un önünde yer alıyor. Fakat eleştirmenler dört kez şampiyonun formda olmadığını ve artık eski seviyesinden çok uzak olduğunu söylüyor.

Bununla birlikte eski F1 pilotu Ralf Schumacher onlarla aynı görüşte değil.

Sky'a konuşan Ralf, "Aston Martin'de çok şey yaşanıyor, Otmar Szafnauer'in takım patronluğundan ayrılabileceğine dair söylentiler var."

"Bana göre Sebastian Vettel için yeni aracın hızı, önemli bir rol oynayacak. Hızlı bir araç alırsa, sorun olmaz, fakat araç yeterince hızlı olmazsa sabah kalktığında onu neyin motive edeceğini gerçekten bilmiyorum."

"Vettel'in kendisini saldığını söylemek  saçmalık. Değişken şartlarda veya risk almanın önemli olduğu zorlu pistlerde Vettel'in elinden gelenin en iyisini yaptığını birden fazla kez gördük. Bu yıl en iyi yarışlarını Monako, Bakü, Macaristan ve Belçika'da çıkardı."

"Motivasyonunu kaybettiğini fark etmedim, ancak herhangi bir kişinin bir tür hedefe ihtiyacı vardır Vettel için her şey diğer sürücülerle aynı: Eğer hâlâ hızlıysa ve takım arkadaşıyla savaşabiliyorsa, hâlâ işini seviyorsa, yarışmaya devam edecek. Bu, Fernando Alonso örneğinde görülebilir."

Sonrasında yeğeni Mick hakkında şunları söyledi: "Bence  her şeyi doğru yapıyor. Her yönden ilerleme kaydetti, zor koşullarda aracın yapabileceğinin üzerine çıktı. Bana göre, iyi bir yarışçıyı diğerlerinden ayıran şey budur. Ayrıca, Mick sürekli olarak takım arkadaşının önünde. Bana öyle geliyor ki takım şimdi onu tamamen destekliyor."

"Haas, umarım gelecek yıl Mick'in sürüş becerilerini sergileyebileceği hızlı bir araç yapar. Formula 1'de uzun süre sonuncuysanız sorun yaşarsınız. Mick podyumlar, zaferler ve şampiyonluklar için yarışmak istiyor, bu yüzden daha güçlü bir takıma geçme şansı elde etmek için ne kadar ilerlediğini göstermesi önemli olacak."

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