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Ralf: "Vettel'in devam etmesi spor için harika bir haber"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ralf Schumacher, gelecek yıl için kontrat yenileyen Sebastian Vettel'in sporda devam etmesinin hem kendisi hem de spor için iyi olduğunu söyledi.

Ralf: "Vettel'in devam etmesi spor için harika bir haber"

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, son haftalarda ortaya çıkan spekülasyonlara rağmen 2022 için İngiliz ekiple devam etmeyi kabul etti.

Ferrari'de geçirdiği atı yılın ardından Vettel, bu yıl Aston Martin'e katıldı ve yeni takımıyla ilk podyumunu Bakü'de alırken, zaman zaman eleştiri oklarının hedefi oldu.

Emekli olacağı yönünde spekülasyonlar çıksa da Vettel, en az bir yıl daha Aston Martin'le F1'de kalmayı sürdürecek ve Lance Stroll ile takım arkadaşı olacak.

Ralf Schumacher, Sky Deutschland'a verdiği demeçte, bu karardan ötürü duyduğu mutluğu dile getirdi.

Ralf, "Sebastian'ın böyle bir karar almasına çok sevindim, dünyanın dört bir yanındaki Vettel taraftarları, bu karardan memnun kalacak. Sporumuzun Sebastian Vettel gibi parlak bir karakteri ve şampiyonu kaybetmesi çok yazık olurdu."

"Farklı zamanlarda kendisini, birden fazla kez son derece zor bir durumun içerisinde buldu. Örneğin, Zandvoort'ta açıkça kötü bir ruh hali içindeydi ve orada çevre sorunları ve Formula 1'in bunlara olan yaklaşımı hakkında eleştirel bir dilde  konuştu. Bu konunun onun için ne kadar önemli olduğu biliniyor."

"O zaman bana belki de tüm bunları düşündüğü için kariyerinin sonuna hazırlanıyormuş gibi geliyordu. Belki de ailesine zaman ayırmak istiyordu."

"Yarışmaya devam etmenin, seyahat etmenin ve evdeki ailenden uzak kalmanın nasıl bir şey olduğunu kendimden biliyorum. Yarış pistinde yalnız kalıyorsunuz ve kendinize 'tüm bunların amacı ne?' diye soruyorsunuz. Fakat aslında Sebastian'ın başarıya olan açlığından hiç şüphe duymadım. İçindeki ateş yanmaya devam ediyor. Macaristan'da neredeyse yarışı kazanıyordu ve eski Vettel'i gördük." dedi.

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Massa: "Russell, Hamilton'a karşı alçakgönüllü ve sabırlı olmalı"

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Massa: "Russell, Hamilton'a karşı alçakgönüllü ve sabırlı olmalı"
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