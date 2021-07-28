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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Ralf: "Vettel'in çöpün yanı sıra puan da toplaması gerekiyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ralf Schumacher, Sebastian Vettel'in Silverstone'daki yarış sonrası tribünlerdeki çöpleri toplamasının harika olduğunu ancak puan almasının daha önemli olduğunu belirtti.

Ralf: "Vettel'in çöpün yanı sıra puan da toplaması gerekiyor"

Geçen hafta sonu gerçekleştirilen Britanya Grand Prix'sinin ardından Vettel, Silverstone pistinde kalmış ve tribünlerdeki çöplerin toplanmasına yardım etmişti.

Farkındalık yaratmak isteyen 34 yaşındaki Alman pilot, eldivenlerini ve maskesini takıp 3-4 poşet çöp topladı.

Bu görüntüler, Britanya GP sonrası epey konuşuldu ve genel olarak pek çok kesim Alman pilotu takdir etti.

Ancak yarış, Vettel için pek de iyi geçmemişti ve 34 yaşındaki pilot, attığı spinin ardından gridin gerisine düşmüş ve aracındaki sorun nedeniyle de yarışı bırakmıştı.

Bu yıl zaman zaman Vettel'i eleştiren eski F1 pilotu Ralf Schumacher, Vettel'in bu jestini takdir etse de birkaç puan alsaydı daha mutlu olacağını dile getirdi.

Ralf, "Çöpleri toplamasının harika bir şey olduğunu düşünüyorum. Fakat aynı zamanda birkaç da puan alsaydı daha mutlu olurdum.” dedi.

Vettel, Monako, Bakü ve Fransa'da arka arkaya üç yarıştan puanla ayrılmayı başarmıştı. Fakat, son üç yarışın hiçbirisinden puanla ayrılamadı ve yine form düşüşü yaşamışa benziyor.

Schumacher, "Bu, oldukça üzüntü verici bir durum."

"Çok güçlü olduğu yarışlardaki bu ivmeyi devam ettirebilseydi çok daha mutlu olurdum." dedi.

Lance Stroll bu yılki 10 yarışın 6'sından puanla ayrılırken, Vettel 10 yarışın sadece 3'ünden puan alabildi.

Fakat Vettel, Azerbaycan'daki podyumunun da etkisiyle şu anda şampiyonayı Stroll'ün 12 puan önünde, 10. sırada götürüyor.

Sebastian Vettel, Aston Martin, with his engineer

Sebastian Vettel, Aston Martin, with his engineer

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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