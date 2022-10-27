Ralf: "Vettel şimdi olsa emeklilik kararı almazdı"

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Vettel, Macaristan Grand Prix'si öncesinde 2022 sezonunun ardından Formula 1 kariyerine son noktayı koyacağını açıklamıştı.

Sadece dört gün sonra Aston Martin, 2023 ve 2024 sezonları için Fernando Alonso ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Her ne kadar 35 yaşında olmasına rağmen 2018 sezonunun ikinci yarısından bu yana performans düşüşü yaşayan Vettel, son dönemde dikkat çekici şekilde güçlü sürüşler çıkarıyor.

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Özellikle Japonya ve Austin performansı oldukça dikkat çekiciydi. Bu iki yarışını ikisinde de taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Ayrıca Aston Martin de doğru yolu bulmuşa benziyor ve artık düzenli olarak puan mücadelesi içerisinde.

Eski F1 pilotu Ralf Schumacher'e göre Vettel, yarışmaya devam edip etmeyeceğine yönelik kararını vermek adına şimdiye kadar beklemiş olsaydı, en azından bir yıl daha kalmayı tercih edebilirdi.

Sky Almanya'daki köşesinde Ralf, "Aston Martin sezon başına kıyasla artık çok daha iyi durumda."

"Sebastian Vettel, Austin'de yine güçlü bir hafta sonu geçirdi. Özellikle yarışta eline geçen fırsatları en iyi şekilde değerlendirdi ve aracın hızı gayet iyiydi."

"Yarıştan sonra çok coşkuluydu, bu da yarışmaktan hâlâ ne kadar keyif aldığını gösteriyor."

"Emekli olma kararını verdiğinde Aston Martin'de işler hiç de iyi gitmiyordu. Son yarışlarda ve Austin'de kesinlikle rekabetçiydi. Bu süreçte çok sayıda puan aldı."

"Şu anda araçta olmaktan gerçekten keyif alıyor gibi görünüyor. Eğer geleceği hakkındaki kararı bugün almak zorunda kalsaydı, yine aynı kararı almayacağını söyleyebilirim."

"Eğer sezon başında işler bugünle aynı şekilde gitseydi, eminim ki bırakmazdı." dedi.