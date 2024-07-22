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Formula 1 Macaristan GP

Ralf: "Verstappen'in hayal kırıklığı artıyor, duygularını göstermeye başlıyor"

Ralf Schumacher, Max Verstappen'in mevcut durumdan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını düşünüyor.

Ezel Tan
Choque Max Verstappen, Red Bull RB20, Lewis Hamilton Mercedes F1 W15

Red Bull pilotu Max Verstappen, Macaristan GP'de pit stoplarla geriye düşmesinin ardından Red Bull'a çok sinirlendi.

Lewis Hamilton'la yaşadığı temastan da memnun olmayan Hollandalı pilot, takıma yönelik eleştirilerde bulundu.

Bu, önceki yıllarla tezat oluşturan bir durum çünkü Verstappen son yıllarda genel olarak takım hakında pozitif konuşuyordu.

Ralf bu konuda şöyle dedi: "Max'in sonuçlarla ilgili hayal kırıklığı artıyor."

"Giderek daha fazla sinirleniyor ve Red Bull'un hakim olduğu dönemden sonra bu duyguları göstermesi biz seyirciler için şaşırtıcı."

"Hamilton'ın pistteki hareketlerine duygusal tepki veriyordu."

"Max henüz televizyonda tekrarları görmemiş olabilir fakat birisinin ona oranın Lewis'in çoktan dönmeye başladığı bir viraj olduğunu ve Verstappen'in lastiklerini kilitleyerek doğrudan ona doğru gittiğini söylemesi gerekirdi."

 

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