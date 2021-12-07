Ralf: "Verstappen'in aldığı riskler harika fakat aşırıya kaçmamalı"

Bu sezon Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında bolca drama vardı ve bu durum, Suudi Arabistan Grand Prix'sinde de kaldığı yerden devam etti.

Yarışa, yaşananlar damga vurdu ve aynı zamanda Verstappen iki ayrı olaydan ötürü ceza aldı.

Şimdi Verstappen ve Hamilton, son yarışa eşit puanlarla gidiyor.

Pek çok kişi yaşananlardan sonra Verstappen'i eleştirirken, Ralf Schumacher kendisini övdü fakat bazen sınırı bulması gerektiğini belirtti.

Hamilton'ın ön kanadında hasara yol açan kaza hakkında Sport 1'e konuşan Schumacher, "Max, DRS ile düzlükte atak yapabilmek için Lewis'in o anda geçmesine izin verdi. Bu, gerçekten akıllıca. Lewis bunu beklemiyordu. Max sanki kasten yavaşlamış gibi görünüyordu."

"Max kesinlikle Lewis'in, kendi aracına çarpmasını istemedi, ancak biraz yavaşladı ve yavaşça vites düşürdü."

"Verstappen'in aldığı risk seviyesi hoşuma gidiyor fakat aşırıya kaçmamaya dikkat etmesi gerekiyor. Bu konuda sınırda oluyor, bazen biraz daha akıllıca davranması gerekiyor.”

Ralf, şampiyonluğu kimin kazanacağıyla ilgili ise şöyle dedi: "Şampiyonluk savaşı onlar sayesinde sezonun son yarışına kadar devam etti. İkisinin de şampiyonluğu kazanmasını isterim ama Verstappen karakter olarak bana daha yakın." "Kendi düşünce yapısı var, genç bir sporcu ve çok çabuk öğreniyor. Red Bull Racing uzun süredir şampiyon olamıyor, Max Verstappen daha şampiyon olmadı, bu yüzden bunu hak ediyorlar."

Son olarak şunları ekledi: "Max sadece 24 yaşında olmasına rağmen kontrolü elinde tutuyor ve her virajda maksimumu alıyor. Lewis bu açıdan bazen takımının yardımına ihtiyaç duyuyor."

"Fakat ne yazık ki şimdi aracı, Mercedes'e kıyasla yeterince güçlü değil."

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images