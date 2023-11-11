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Formula 1 Brezilya GP
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Ralf: "Verstappen'i Senna ve Michael ile karşılaştırmaya gerek yok"

Rallf Schumacher, her ne kadar iyi bir iş yapsa da Max Verstappen'in Michael Schumacher ve Ayrton Senna ile kıyaslanmasından rahatsız.

Editör Ezel Tan
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Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen Sao Paulo'daki son yarışta, bu yılki 17. zaferini elde etti ve bir sezonda en çok yarış kazanma rekorunu biraz daha pekiştirdi.

Bu yıl arka arkaya en çok yarış kazanma rekorunu da egale eden Hollandalı pilot, sporun efsaneleriyle kıyaslanıyor.

Bu isimler arasında Michael Schumacher ve Ayrton Senna var.

Fakat Michael Schumacher'in kardeşi olan eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher, Max Verstappen ile geçmiş şampiyonlar arasında yapılan karşılaştırmaların yanlış olduğuna inanıyor.

Ralf, "Max Verstappen zaferden zafere koşuyor ve tarih yazmaya devam ediyor."

"Brezilya'da tek bir hata bile yapmadı. Ancak herhangi birinin onu ağabeyim ya da Ayrton Senna ile kıyaslanmasından hoşlanmıyorum."

"Onlar kendi dönemlerinin olağanüstü pilotlarıydı ve Verstappen de kendi döneminin olağanüstü pilotu."

"Şimdiye kadar elde ettiği sonuçlar inanılmaz."

"Max'in performansını takım arkadaşı Sergio Perez ile karşılaştırırsanız, yarıştaki büyük hız farkını açıkça göreceksiniz." dedi.

Ralf Schumacher, Williams FW25

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Ralf Schumacher, Williams FW25

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