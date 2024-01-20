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Ralf: "Verstappen'e meydan okuyacak kişi Norris olabilir"

Eski F1 pilotu Ralf Schumacher, Lando Norris'in 2024'te Max Verstappen'e karşı mücadele edecek kişi olabileceğine inanıyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60

Verstappen, 2023'te 22 yarışta 19 zafer kazanıp şampiyon olduktan sonra 2024 sezonuna büyük bir ivmeyle giriyor.

Öte yandan Red Bull; McLaren, Ferrari ve Mercedes gibi takımlarla 2024'te rekabetin daha da kızışmasını bekliyor.

Verstappen'in gözüne çarpan takımlardan biri, sezona sessiz bir başlangıç yaptıktan sonra geçen yılın ikinci yarısında Red Bull'un en istikrarlı tehdidi olarak ortaya çıkan McLaren.

MCL60 sezona en yavaş araçlardan biri olarak başladı ancak büyük performans kazanımları elde edilmesiyle 2023'ün sonuna kadar dokuz podyum elde etti; ayrıca Piastri Verstappen'i geride bırakarak Katar'da sprint galibiyetini aldı.

Schumacher, sıralama turlarının Norris'in gelişmesi gereken bir alan olduğunun altını çizdi. Yine de Schumacher, Verstappen'e karşı potansiyel 2024 tehditlerini gözden geçirdiğinde, Norris'in bu konuda 'tek kişi' olduğunu söylüyor.

Ralf Schumacher

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Ralf Schumacher

Formula For Success podcast'ine katılan Schumacher, önümüzdeki sezon Verstappen'e meydan okuyabilecek birinin olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Bildiğimiz gibi, her şey araca bağlı."

"Eğer artık geri döndülerse bu takım Mercedes olabilir. Ancak öyle olduklarını kanıtlamaları gerekiyor çünkü [2023'te] çok inişli çıkışlı bir performans sergilediler."

"McLaren mümkün olabilir. Oscar'ın büyük bir hayranı olduğumu söylemeliyim. Tek sorun, yarış temposunda hâlâ biraz zayıf görünüyor olması. Bence sıralama performansı inanılmaz, asla hata yapmıyor ve her zaman olması gereken yerde. Yani bu harika bir şey."

"Lando da harika bir pilot ama sıralama turlarında bazen biraz fazla istekli olabiliyor. Eğer araç yeterince iyi olursa, Max'e meydan okuyabilecek kişi o olabilir."

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