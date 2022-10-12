Ralf: "Verstappen tüm rekorları kırabilecek yetenekte"

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Geçen hafta sonu gerçekleştirilen zorlu Japonya Grand Prix'sini kazanan Max Verstappen, Formula 1 kariyerinin ikinci şampiyonluğunu elde etmeyi başardı.

Ralf Schumacher, bu sezon griddeki en iyi araca sahip olmanın avantajını sonuna kadar kullanmayı başaran Hollandalı pilota şapka çıkardığını söyledi.

Sky Almanya'ya konuşan Ralf, "Max Verstappen'i ikinci dünya şampiyonluğu için tebrik etmeliyiz."

"Sezona zor bir başlangıç yaptığı düşünüldüğünde olağanüstü bir yıl geçirdi."

"Çok fazla kötü şansa sahipti ve gösterdiği performansla dünya şampiyonu olmayı hak etti."

"Beni en çok etkileyen şey Sergio Perez'e karşı böyle bir fark yaratabilmesiydi." dedi.

Ralf, Verstappen'in yetenek olarak tüm rekorları kırabilecek seviyede olsa da, bunun peşinde olmadığını düşünüyor.

"Henüz 25 yaşında ve bunu yapabilir fakat Lewis ve Michael'ın rekorlarını ele geçireceğini düşünmek için biraz erken olduğunu düşünüyorum."

"Verstappen'in bunun üzerinde çalıştığını da sanmıyorum. Baktığınızda henüz o noktaya çok var."

"Sürüş kabiliyeti açısından, elbette bunu kesinlikle yapabilir, buna hiç şüphe yok."

"Fakat Formula 1'de başarı, bir sürücü olarak her zaman kontrol edemediğiniz faktörlere de bağlıdır."