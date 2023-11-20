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Ralf: "Verstappen, Hamilton'ın galibiyet rekorunu kesinlikle kıracaktır"

Ralf Schumacher, Max Verstappen'in sahip olduğu yetenekle Lewis Hamilton'ın galibiyet rekorunu bir gün kırabileceğine inanıyor; ancak bunun için aracının mevcut performansını sürdürmesi gerek.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position

Verstappen Japonya'dan Las Vegas'a uzanan altı yarışlık bir galibiyet serisinin ortasında olmasına rağmen, son dört yarışın üçünde rakiplerinin dört saniye önünde ya da daha az bir farkla damalı bayrağı gördü.

Amerika Birleşik Devletleri GP'sinde Lewis Hamilton'ın iki saniye önündeydi, ancak Mercedes pilotu daha sonra diskalifiye edildi, Brezilya'da Lando Norris'in dört saniye önündeydi ve Cumartesi gecesi Charles Leclerc'in sadece iki saniye önündeydi.

Schumacher, üç farklı takımın Verstappen'e karşı mücadele etmesinin gelecek için iyiye işaret olduğunu söylüyor.

Sky Deutschland'a verdiği demeçte, "Red Bull biraz baskı altında."

"Takımlar birbirine daha da yaklaştı. Bu da her şeyi heyecan verici kılıyor."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, yarıştan önce garajda

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, yarıştan önce garajda

"Sadece bir yarışımız daha var, bu yüzden onu dört gözle bekliyorum." dedi.

Verstappen ise Abu Dabi'de kazanma ihtimalinin en yüksek olduğu isim ve bu sezonki galibiyet sayısını 19'a çıkardı. Hollandalı pilotun toplamda ise 53 galibiyeti bulunuyor. 

Şu anda sadece 91 galibiyetli Michael Schumacher ve 103 galibiyetli Lewis Hamilton'ın arkasında yer alıyor.

Schumacher, Verstappen'in Hamilton'ın rekorunu kırabileceğine inanıyor. 

"Yaşını ve yeteneğini göz önünde bulundurduğumuzda kesinlikle kıracaktır."

"Sadece bu kadar uzun bir süre araç kullanmaya devam etmek isteyip istemediğini ve her zaman bu kadar iyi bir aracı olup olmayacağını bilmemiz gerekiyor."

"Araçlarının gelecek yıl da böyle olacağını düşünüyorum. Böyle devam etmesi için Adrian Newey'e iyi bakması gerekiyor."

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