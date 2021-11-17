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Ralf: "Szafnauer'in Aston Martin'deki geleceği belirsiz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ralf Schumacher, Otmar Szafnauer ve Martin Whitmarsh'ın Aston Martin'de birlikte iyi çalışacağına inanmadığını, bu yüzden Szafnauer'in şirketten ayrılmasını beklediğini söyledi.

Ralf: "Szafnauer'in Aston Martin'deki geleceği belirsiz"

Eski McLaren patronu Whitmarsh, Eylül ayı itibariyle Aston Martin'e katıldı ve İngiliz ekibin, Formula 1 takımını da içeren tüm yarış operasyonlarının yönetimini devraldı.

Szafnauer, gelecekte doğrudan Whitmarsh'a rapor vereceğini doğrularken, takımın şirket yapısının son aylardaki değişimi devam etmiş oldu.

Takım sahibi Lawrence Stroll, takımı satın almasından bu yana fabrikayı geliştirmek için büyük çaba  harcadı ve personel tarafında da diğer takımlardan pek çok önemli isimle anlaştı. Bu süreçte ekibin liderliğini Szafnauer yapmıştı.

Ancak kendisinin Whitmarsh'ın gelişinden rahatsız olduğu iddiası var. Bu yüzden de Alpine'e gidebileceği konuşuluyor ve hatta iddialara göre, iki taraf arasındaki görüşmelerde sona gelinmiş durumda.

Sport1'e konuşan Ralf Schumacher'e göre, Szafnauer'in ayrılığı kaçınılmaz.

Schumacher, "Lawrence Stroll, satın almasından bu yana takıma yeni bir hareket getirdi."

"Fakat ben her zaman bir ineği bir gecede kaplana çeviremeyeceğinizi söyledim."

"Aksine sadece çok daha fazla huzursuzluk oluştu. Ayrıca bana göre Martin Whitmarsh ve Otmar Szafnauer ikilisinin birlikte çalışması mümkün değil."

"Aston Martin'in Sebastian gibi birinci sınıf bir sürücüye ihtiyacı vardı. Sebastian aynı zamanda daha iyi ve daha tutarlı sürüyor. "

"Sadece takım olması gerektiği gibi çalışmıyor. İnsanlar buraya zorla getirildiler ve belki de bu kargaşa ortamı, Szafnauer için doğru ortam değil." dedi.

Otmar Szafnauer, Team Principal and CEO, Aston Martin F1, with Sebastian Vettel, Aston Martin

Otmar Szafnauer, Team Principal and CEO, Aston Martin F1, with Sebastian Vettel, Aston Martin

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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