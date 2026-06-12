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Formula 1 İspanya GP

Ralf'ten ilginç iddia: "Stroll, Newey'i Monako'ya gelmeye zorladı"

Ralf Schumacher, Adrian Newey ve Lawrence Stroll hakkında ilginç bir iddia ortaya attı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Adrian Newey, Team Principal of Aston Martin F1 Team

Adrian Newey, Team Principal of Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

Adrian Newey, sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan söylentilerin ardından üç aylık bir aranın sonunda Monako Grand Prix'sinde padoğa geri döndü. 

F1TV'ye konuşan Newey, dönüşüyle ilgili olarak şunları söyledi: "Geri dönmek her zaman güzel. Aracımızı geliştirmek için çok çalıştık ve muhtemelen yaz arasından önce bir güncelleme getireceğiz."

"Melbourne’den sonra, parçalı geliştirmeler getirmek yerine doğru şekilde kapsamlı bir paket üzerinde çalışmak için zaman ayırmaya karar verdik."

Bu arada eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher, Sky Almanya'daki 'Backstage Boxengasse' podcast'inde Aston Martin'in perde arkasına dair dikkat çekici iddialar paylaştı.

Schumacher'e göre Newey'in Monaco’ya gelişi planlı bir süreç değildi: "Newey normal şartlarda Monte Carlo'ya gelmeyecekti."

"Ancak Bay Stroll’ün acil isteği üzerine oraya geldi, çünkü onun kesinlikle piste dönmesini istiyordu."

Schumacher ayrıca Honda güç ünitesine de eleştiri getirerek şunları söyledi: "Honda motoru gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor." 

"Ayrıca Adrian da aracın henüz optimal seviyeden çok uzak olduğunu kabul etti."

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