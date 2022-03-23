Ralf: "Stroll kendisine yeni hobiler bulmalı"

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Lance Stroll, 2017'de Formula 1'e girişinden bu yana hemen hemen her yıl kendisini kanıtlamak zorunda kaldı.

Kanadalı pilot zaman zaman beklenmedik performanslar sergilese de, çoğu zaman beklentileri karşılamakta zorlandı ve kariyeri boyunca yarıştığı takım arkadaşları arasında sadece Sergey Sirotkin'i geçti.

Çıktığı 102 yarışın sadece 34'ünde puan alabilen Stroll'ün en iyi şampiyona sonucu, 2020 yılında aldığı 11. sıraydı.

O yıl Stroll'ün takım arkadaşı Perez, iki yarış çıkarmasına rağmen sezonu dördüncü bitirdi. Stroll, kariyeri boyunca üç podyum alırken, 2020 Türkiye GP'de de pole pozisyonu kazandı.

Genç sürücü performansının sorgulanmasına neden olan son olay, 2022 Bahreyn GP'sinde yaşandı.

Stroll, sıralama turlarında Nico Hulkenberg'in gerisinde kaldı ve eleştiri oklarının yeniden hedefi oldu.

Ralf Schumacher, son röportajında Stroll'ün performansını eleştirdi.

Sport1'e konuşan Schumacher, "Sıralama turlarındaki performansı gerçekten utanç vericiydi."

"Lance artık kendisine [F1'den] başka bir hobi bulup bulamayacağını sormak zorunda çünkü performansı gerçekten utanç vericiydi."

"Nico ise iyi bir iş çıkardı." dedi.

1997 F1 dünya şampiyonu Jacqques Villeneuve ise daha önce Aston Martin'i eleştirdi.

Villeneuve, "Yıllarca Mercedes'i kopyalayıp durdular. Sanki artık araç tasarlamayı bilmiyor gibiler."

"Araçları hiç iyi görünmüyor. Zirvede rekabet etmek için hırs ve paradan daha fazlasına ihtiyacınız var. Formula 1 özel bir spordur. Bu, sadece pazarlama ve markalaşma ile değildir." dedi.

Villeneuve son olarak McLaren hakkında da, "Sahip oldukları tüm bu deneyim, bilgi ve araç tasarlama becerilerini bu şekilde çöpe atmaları inanılmaz." dedi.