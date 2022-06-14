Ralf: "Sezonun kaybedeni Hamilton"

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Lewis Hamilton bu yıl şimdiye kadar sadece Bahreyn GP'yi George Russell'ın önünde tamamlarken, sadece bir kez podyuma çıkabildi.

Bakü'de Russell kusursuz bir sürüşle podyuma çıkarken, Lewis Hamilton dalgalanma nedeniyle rahatsız olduğu W13'üyle dördüncü oldu.

Sky Almanya'ya konuşan Ralf Schumacher, Hamilton'ın durumuyla ilgili şöyle dedi: "Lewis Hamilton şu ana kadar sezonun en büyük kaybedeni."

"George Russell takıma sezon başına katıldı ve genellikle takım arkadaşının önünde yer alıp, sıralama turlarında daha güçlü görünüyor."

"Mercedes patronu Toto Wolff'un her zaman tabir ettiği gibi 'tüm zamanların en büyük sürücüsü', yeni gelen biri tarafından endişe verici şekilde yeniliyor."

"Bu, şaşırtıcı bir şey çünkü ortada iki olasılık var: Ya Russell inanılmaz hızlı, ya da Hamilton son yıllarda pek çok şeyi telafi etmesini sağlayan çok güçlü bir araca sahipti."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Dalgalanma sorunu hakkında Ralf, "Bu sorunları yaşıyor olabilir ancak Russell da aynı aracı sürüyor ve yarıştan sonra bana iyiymiş gibi geldi. Lewis önce takım arkadaşından daha hızlı olmalı. Sırt ağrısı yaşadığı için üzgünüm ancak diğer takımlar bu sorunu kontrol altına alıyorlar."

"Lewis araçta daha dik oturuyor olabilir. Bu nedenle de darbeleri sırtında daha fazla hissetmesi mümkün. Çünkü daha dik oturursanız, omurgaya binen yük daha fazla olur ve bu da onun ağrılarını açıklar."

"George'a kıyasla birkaç yaş daha büyük ama bunun büyük bir fark yarattığını düşünmüyorum. Bazı insanlar Lewis'in motivasyonunu zayıfladığını düşünüyor ama ben böyle görmüyorum."

"Dalgalanmanın bir başka etkisi de darbeler nedeniyle araç zıpladığı için hiçbir şey görememeniz."

"Fakat hemen hemen tüm takımlarda bu sorun var. Alpine çok fazla yaşamıyor çünkü araçlarında daha az yere basma gücü var. Aracın tabanıyla oynayarak sorunu çözebilirsiniz ama bu da tur zamanlarını en az iki saniye etkiler."

"Bütün bunlar tam bir konsept değişikliği gerektiriyor ve bugünden yarına düzeltilmesi imkansız."

Ayrıca Mercedes'in mevcut durumuyla ilgili Ralf ,"Toto Wolff ve Lewis Hamilton kısa bir süre önce yeni parçalar üzerinde çalıştıklarını söylediler. Eğer bu, beklenen adımı atmalarını sağlayamazsa durum zor olacak fakat ileriye doğru gitmelerini umuyorum." dedi.