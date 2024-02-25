Ralf Schumacher'e göre Vettel F1'e dönebilir mi?

Vettel 2022 sezonunun sonunda emekli oldu ancak rekabetçi bir araçla tekrar F1'e dönme kapısını asla tam olarak kapatmadı.

Hamilton'ın gelecek sezon için Ferrari'ye geçmesi, George Russell'ın yanı sıra Mercedes'teki boş koltukla bağlantılı birçok isimle birlikte bu yıl için sürücü piyasası spekülasyonlarını başlattı.

Schumacher, Sky Almanya'ya verdiği demeçte "Sebastian Vettel'in yeniden araç kullanmak istediğini duydum."

"Tabii ki, şimdi bir boşluğun kapatılması gerekiyor. Lewis Hamilton Ferrari'ye geçtikten sonra neler olduğunu gördünüz, bu bir şeyleri tetikledi."

Russell, 2022 sezonu için Mercedes'e katıldığından bu yana gösterdiği performansla göz doldurdu ve geçen dönem Hamilton'ın gerisinde kalsa da, birlikte geçirdikleri ilk yılda yedi kez şampiyon pilotu geçerek takımın mevcut nesil araçla kazandığı tek zaferi elde etti.

Ancak buna rağmen Schumacher, Britanyalı'nın Brackley merkezli ekibin lider sürücüsü olarak Hamilton'dan görevi devralması konusunda şüpheli.

"George Russell, pazarlama açısından dünya çapında Lewis Hamilton'ın ya da Mercedes'te Alman pilot olarak Sebastian Vettel'in yerini alabilir mi emin değilim. Bu muhtemelen onun için çok büyük bir konu."