Ralf Schumacher'e göre Stroll'ün uzun vadeli geleceği risk altında
Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher'e göre Lance Stroll'ün mevcut durumu pek de iyi değil, ancak kendisi yeteneğiyle seride kalmayı hak ediyor.
Bu yıl rekabetçi bir aracın direksiyonunda Fernando Alonso ile takım arkadaşlığı yapan Stroll için sezonun hiç iyi gitmediğini söyleyebiliriz.
Takım arkadaşının yedi podyumuna karşı henüz dördüncülükten öteye gidemeyen Stroll, puan durumunda da tam 121 puan [durum 168-47] geride.
Alonso'nun günün sürücüsü seçilerek ikinciliğe ulaştığı Hollanda GP'sinden puansız ayrılan Stroll'ün yeri babası Lawrence Stroll'den ötürü garanti, ancak kendisinin günlerini sayılı görenler dahi var.
Öyle ki, çıkan son dedikodular Stroll'ün de bu durumdan memnun olmadığı ve motor sporlarını bırakıp tenis oynamaya başlayabileceği yönünde.
Aston Martin cephesinde olup biteni yorumlayan Ralf Schumacher ise Stroll'ü yetenek anlamında beğendiğini söylüyor -ancak spordaki geleceğinin uzun vadeli olup olmayacağından emin değil.
Sky Almanya'ya konuşan Ralf, "Bu yıl Stroll için hiç kolay geçmedi. Bazı iyi performansları oldu ancak Alonso ile kıyaslandığında performans farkı büyük."
"Transfer sezonu başladı ve Stroll'ün Formula 1'de halen uzun bir geleceği olup olmadığını bilmiyoruz. Bekleyip göreceğiz."
"Eğer takım arkadaşınız 42 yaşındaysa daha farklı bir tabloyla karşılaşmayı beklersiniz, bu hepimiz için sert bir tokat oldu."
"Lance'in seride yer alması gerektiği konusunda hiçbir şüphe yok, kendisi birçok pilottan daha yetenekli. Ancak takım arkadaşına kıyasla zayıf kalıyor."
"Babasının yeterince gerçekçi davranacağına eminim. Kendisi tam yedi yıldır F1'de ve zaman zaman harika yarışlar çıkardı." dedi.
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