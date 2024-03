Ralf Schumacher'e göre Red Bull, Verstappen - Alonso ikilisiyle yarışabilir!

Christian Horner'ın şirket içi soruşturmasının ardından takımda adeta kılıçlar çekilmişti.

Önce Horner'ın takımdan gönderileceği konuşulurken daha sonra oklar Red Bull baş danışmanı Helmut Marko'ya yönlendi ama o da görevine devam ediyor.

Bu takım içi çekişmeler esnasında üç kez dünya şampiyonu pilot Max Verstappen'in de takımdan ayrılabileceği konuşuldu.

Şimdilik takımda sular durulmuş gibi görünse de ortaya atılan söylentilerin ne kadarının doğru çıkacağını zaman gösterecektir.

Sky Almanya'ya uzun bir röportaj veren eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher, Red Bull'un ve Verstappen'in uzun süre sonra yarış dışı kalmasında Horner'ın soruşturmasının etkili olduğunu söyledi.

Ralf Schumacher, "Bu Red Bull uzun zaman sonra mekanik sorunla yarış dışı kaldı."

"Bu küçük bir şey, bir tesadüf. Ama aynı zamanda Christian Horner hakkındaki tüm tartışmaların takım üzerinde iz bıraktığını da gösteriyor."

"Arka frenlerin sıkışması sırasında dikkatsizce yapılan bir hatadan bahsediliyor."

"Ancak daha kesin bir şey bilmiyoruz. Bildiğimiz şey, takımın oldukça bölünmüş olduğu, Max'in babası arasında hâlâ gerginlikler olduğu ve Max'in bir alternatif düşündüğü."

A plume of smoke comes out of the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images