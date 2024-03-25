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Formula 1 Avustralya GP

Ralf Schumacher'e göre Red Bull, Verstappen - Alonso ikilisiyle yarışabilir!

Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher, Fernando Alonso'nun Max Verstappen'in ayrılması halinde Red Bull için iyi bir alternatif olduğunu söylerken Verstappen'in ayrılmaması halinde bu ikilinin birlikte yarışabileceğini iddia etti.

Burak Yasul
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, talks to the media

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, talks to the media

Zak Mauger / Motorsport Images

Christian Horner'ın şirket içi soruşturmasının ardından takımda adeta kılıçlar çekilmişti.

Önce Horner'ın takımdan gönderileceği konuşulurken daha sonra oklar Red Bull baş danışmanı Helmut Marko'ya yönlendi ama o da görevine devam ediyor.

Bu takım içi çekişmeler esnasında üç kez dünya şampiyonu pilot Max Verstappen'in de takımdan ayrılabileceği konuşuldu.

Şimdilik takımda sular durulmuş gibi görünse de ortaya atılan söylentilerin ne kadarının doğru çıkacağını zaman gösterecektir.

Sky Almanya'ya uzun bir röportaj veren eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher, Red Bull'un ve Verstappen'in uzun süre sonra yarış dışı kalmasında Horner'ın soruşturmasının etkili olduğunu söyledi.

Ralf Schumacher, "Bu Red Bull uzun zaman sonra mekanik sorunla yarış dışı kaldı."

"Bu küçük bir şey, bir tesadüf. Ama aynı zamanda Christian Horner hakkındaki tüm tartışmaların takım üzerinde iz bıraktığını da gösteriyor."

"Arka frenlerin sıkışması sırasında dikkatsizce yapılan bir hatadan bahsediliyor."

"Ancak daha kesin bir şey bilmiyoruz. Bildiğimiz şey, takımın oldukça bölünmüş olduğu, Max'in babası arasında hâlâ gerginlikler olduğu ve Max'in bir alternatif düşündüğü."

A plume of smoke comes out of the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

A plume of smoke comes out of the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Ancak sadece Max değil, takım da bir alternatif düşünüyor ve şimdi yepyeni söylentiler var."

"Christian Horner her zaman bir sürücünün büyük hayranı olmuştur ve bu 2013 yılında olmuştu. Fernando Alonso."

"Görünüşe göre Max Verstappen'in takımdan ayrılması durumunda başka bir güçlü sürücüye sahip olmak için Fernando Alonso'yu gelecek yıl kokpite getirmek için arka planda zaten büyük planlar var." dedi.

Alonso-Red Bull ortaklığını sadece söylenti ve akıl oyunu olup olmadığı sorusuna Schumacher, "Bu sadece bir akıl oyunu değil."

"Bu söylentiler var. Bu söylentiler ve bilgiler oldukça iyi. Fernando Alonso padokta kendisine sorduğumuzda çok temkinli bir tepki verdi. Dedi ki: Bunu düşünüyor. Eğer Red Bull onun için gerçekleşirse kariyerinin sonunda kazanabileceği bir aracı olur."

"Fernando Alonso'nun asıl istediği de bu elbette. Hafta sonu ne yaptığını, ne kadar hızlı olduğunu, nasıl vites değiştirdiğini, George Russell'ın sollamasını nasıl engellediğini gördünüz. Ne istediğini biliyor ve bence iyi uyum sağlayacaktır." dedi.

Ralf Schumacher, yaşanan olaylardan sonra Verstappen-Horner ilişkisinin eskisi gibi olmayacağını düşünüyor.

Schumacher, "Bunun düzeltilebileceğini sanmıyorum."

"Unutulmaması gereken bir husus var: Red Bull Powertrains'te motor geliştirmenin, özellikle de motor geliştirmenin elektrik tarafının, çok iyi çalışmadığını duyuyoruz." 

Jos Verstappen with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Jos Verstappen with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

"Jos Verstappen Max'i yönetiyor ve koşulları çok iyi biliyor. Sanırım o da Max'in geleceği için alternatiflere bakıyor."

"Gelecek yıl olmak zorunda değil ama Max Verstappen'in Fernando Alonso'nun yerini almakta sorun yaşayacağını sanmıyorum."

"Red Bull'un bir genel merkez için Dubai'ye getirileceğine dair söylentiler var. Sportif bir bölünme olacak. Bir taraf bir bölümü, diğer taraf da diğer bölümü devralacak. Yani şu anda Red Bull'da çok şey oluyor. Elbette pilotlar için istikrar her zaman önemlidir." dedi.

Alonso'nun Perez'in yerine Red Bull'da Verstappen'in yanında yarışıp yarışamayacağı sorulduğunda Schumacher, "Bu sene değil. İkisinin de sözleşmesi var. Ama gelecek yıldan bahsediyoruz. Lewis Hamilton nedeniyle pilot pazarı çok erken hareketlenmeye başladı ve takımlar dikkatle izliyor."

"Şunu da söylemek zorundasınız: bugün deneyimli insanlara ihtiyacınız var, en başından itibaren kazanabilmelisiniz. Özellikle Red Bull'da bu çok ama çok önemli bir şey. Bence Fernando Alonso iyi bir alternatif olabilir." dedi.

Verstappen'in geleceğinin Mercedes'te olup olamayacağı hakkında Schumacher, "Max Verstappen Almanca konuşuyor."

"Yani bu onun için çok çok iyi bir alternatif. Bunu şimdiden hayal edebiliyorum."

"Ayrıca Mercedes'e de çok iyi uyum sağlayacaktır, özellikle de kişiliğiyle."

"Onu her zaman çok ferahlatıcı, çok kibar buluyorum, padoktan geçiyor. O bir savaşçı, fair play ve motor sporcusu."

"Ama henüz o kadar ileri gitmedik. Bu arada: Teorik olarak, önce kontratından çıkması gerekiyor."

George Russell, Mercedes F1 W15 Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

George Russell, Mercedes F1 W15 Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Elbette Dr. Marko da bunu yapabilir çünkü onun sözleşmesi Max Verstappen'inkine neredeyse bağlı. Bu nedenle. Ayrıca ayrılmak isterse Red Bull'un ona engel olacağına da inanmıyorum." dedi.

Red Bull pilot kadrosunun tamamen değişip değişmeyeceği sorusuna Schumacher, "Evet, elbette net olan bir şey var."

"Sergio Perez ile dünya şampiyonluğu için yarışamayacağınızı da görebilirsiniz."

"Max Verstappen kazanırsa Sergio Perez kazanamaz. Bu da faktörün zaten orada olduğu anlamına geliyor."

"Muhtemelen ne pahasına olursa olsun Sergio Perez'den kurtulmanız gerekiyor."

"Teorik olarak, bence bu üç yarışta, Monako'da bile mümkün. Orada bir boşluk var. Bunu yapıp yapmayacaklarını merak ediyorum."

"Bir şey de açık: Ricciardo şimdi üzerine düşeni yapmalı çünkü aksi takdirde bir şansı olmayacak. O zaman [Racing Bulls] muhtemelen Tsunoda ve muhtemelen Liam Lawson ile devam edecek. Sonra dışarıdan da insanlar getirmeniz gerekiyor." dedi.

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