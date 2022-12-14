Ralf Schumacher'e göre Bottas, Seidl'ın gelişiyle koltuğunu kaybedebilir

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2022 yılı için 20 F1 koltuğunun tamamı sahiplerini bulsa da, aptal sezon bitmedi çünkü bu kez de takım patronları arasında değişim yaşandı.

Mattia Binotto'nun ayrılığı zincirleme etki yarattı. Binotto görevinden istifa ettikten sonra yerine Fred Vasseur geçti. Sauber'de Vasseur'den boşalan CEO rolüne Andreas Seidl geçerken, Andrea Stella da Seidl'ın McLaren'daki yerini aldı.

Tüm bunlardan bağımsız şekilde Williams, Jost Capito ve FX Demaison'la yollarını ayırdı.

En az şaşırtıcı hamlelerden biri Seidl'ın Sauber'e geçmesi oldu. Şu anda Alfa Romeo olarak faaliyet gösteren yarış takımı, 2026'dan itibaren Audi'nin fabrika ekibi olacak. Bu marka Volkswagen Grubunun bir parçası ve Seidl daha önce bu marka için çalışmıştı.

Ralf Schumacher, konu hakkında şöyle diyor: "Andreas, VW Grubu ve Porsche'de çok başarılı bir dönem geçirdi."

"Bir noktada geri döneceği neredeyse kesin gibiydi."

"Bence bu büyük bir fırsat. Andreas'ın Porsche ve McLaren takım patronluğu dönemlerinden getirdiği deneyim çok değerli. Bu çok iyi bir kombinasyon olacak."

Audi 2026'ya kadar F1'e gerçek anlamda girmeyecek olsa da Schumacher, Seidl'in müdahalesiyle o tarihten önce sürücü kadrosunu değiştirebileceğini düşünüyor. Bu yüzden koltuğu tehlikede olan bir isim var: Valtteri Bottas.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Fotoğraf: Erik Junius

Schumacher, "Sauber olarak artık Audi'nin katılımı için gereken her şeyi için hazırlamaları için yeterli vakitleri var."

"Şahsen Andreas'ın sürücüler hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum. Zhou Guanyu koltuğunda sağlam şekilde duruyor çünkü yanında iyi bir miktar para getiriyor. Bu, 2026'ya kadar Sauber için önemsiz bir şey olmayacak."

"Öte yandan Valtteri Bottas'a ödeme yapılıyor ve bence uzun süre orada kalamayabilir." dedi.

Vasseur'ü bekleyen zorlu görev

Vasseur'ün Sauber'den Ferrari'ye geçişi ise büyük bir sürpriz değildi, zira Binotto'nun istifasını açıklamasından bu yana Fransız'ın adı düzenli olarak bu görevle anılıyordu.

Schumacher, Vasseur'ün işinin kolay olmayacağını ancak eski Alfa takım patronunun bu işin üstesinden gelebileceğini düşünüyor.

"Fred'in şimdilik kredisi var ve asıl soru yanına kimi alabileceği. Kesinlikle Sauber'den Ferrari'ye bazı sırdaşlarını getirecektir."

"Ancak yeni kültüre alışması ve Ferrari'de çalışmanın getirdiği baskı altında çalışması zor olacak."

"Fred'in bunu yapacağına inanıyorum. Çok sağlam biri, mali açıdan tamamen bağımsız ve kararlarında inatçı."

Plot tarafıyla ilgili Ralf, "Binotto, Ferrari'ye getirdiği Sainz'a daha büyük hayranlık duyuyordu ve Leclerc bundan zarar gördü." dedi.