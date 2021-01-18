Ralf Schumacher'den Vettel'e: "Bir ineği bir gecede kaplana dönüştüremezsin"

Geçtiğimiz sene tartışmalı bir "Pembe Mercedes" tasarımı ile yarışan Silverstone merkezli takım, markalar şampiyonasını dördüncü sırada, üçüncü olan McLaren'in yedi puan arkasında, tamamladı.

Takım sezon boyunca, içerisinde Sakhir Grand Prix'sinde aldıkları bir galibiyetin de bulunduğu, dört podyum yakalamayı başarsa da, sezon başında kural dışı fren soğutma kanalı kullanmaları sebebiyle kaybettikleri 15 puanın ardından üçüncülüğü McLaren'e kaybettiler.

Ancak takıma puan kaybettiren tek şey bu olmadı. Takım aynı zamanda strateji hataları ve dayanıklılık sorunları nedeniyle de puan kaybı yaşadı.

Ralf Schumacher, 2021 yılı için adı Aston Martin olarak değiştirilen Racing Point takımına geçen Vettel'i mucize beklememesi gerektiği konusunda uyardı.

Haber sitesi de24.news'a konuşan Ralf Schumacher, Aston Martin'in "inanılmaz" bir takım olduğunu, "onların her zaman sorunlardan kurtulduğunu", ancak önemli olanın takımın eksikleri olduğunu söyledi.

Ralf Schumacher'in açıklamaları şu şekilde: "Bir ineği bir gecede kaplana dönüştüremezsiniz. Eğer bir kutuda bir anda kaplana sahip olursan onu terbiye etmen gerekecektir."

"Hâlâ ortada bir takım eksiklikler var. Baba Stroll de bundan memnun değil."

Tüm bunlara rağmen Schumacher, Vettel'in Aston Martin'de parlayabileceğine inanıyor.

Ferrari ile geçirdiği, ve sadece bir tane podyum sonucu aldığı, zorlu final sezonunun ardından Schumacher, Vettel'in kaybettiği podyumu geri yakalayabileceğine inandığını söyledi.

"Yeniden onun arkasında durabilecek olan bir takıma sahip olmasından dolayı çok mutluyum. Kendinizi her zaman rahat, ancak aynı zamanda istenen ve ihtiyaç duyulan bir durumda olmak istersiniz."

"Ferrari bu durumu oldukça istenmeyen bir şekilde çözdü. Durum sezon başından beri sorunluydu."

"Daha fazlasını yapmak istemekten, baskı altında olmaktan ve bunların hepsinin fazla gelmesinden dolayı ortaya çıkan sürüş hataları vardı. Bu da Formula 1'in insani tarafını ortaya koyuyor."