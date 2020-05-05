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Formula 1 / Son dakika

Ralf Schumacher: "Vettel'in Ferrari'de kalması iki taraf için de en iyisi"

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Ralf Schumacher: "Vettel'in Ferrari'de kalması iki taraf için de en iyisi"
Ekleyen:
, Editör
5 May 2020 07:17

Eski F1 pilotu Ralf Schumacher, Sebastian Vettel'in takımda kalmasının iki taraf içinde en iyisi olacağını düşünüyor.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in takımla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve Ferrari'nin kendisine tek yıllık bir anlaşma teklif ettiği ortaya çıkmıştı. 

Ferrari kısa vadeli bir sözleşme önerdiği gibi 12 milyon euroluk da yıllık ücret önermişti.

Ancak Ferrari pilotunun önceki anlaşmalarının ikisi de üçer yıllıktı ve son olarak 2018'de imzaladığı anlaşma bonuslarla birlikte yıllık 40 milyon dolar değerindeydi..

Vettel'in yeni teklifi “şaka" olarak nitelendirdiği iddia ediliyor ve F1-Insider.com, İtalyan takımın yeni bir anlaşma sunmaya hazırlandığını öğrendi.

Vettel'in McLaren'a geçeceği konuşuluyor ancak McLaren'ın mevcut durumunda yarış kazanması neredeyse imkansız olacak.

Max Verstappen'in olduğu Red Bull'a geçmesi kendisi için pek bir anlam ifade etmezken, Mercedes'in de Lewis Hamilton'la sözleşme yenileyeceği düşünülüyor.

Ralf Schumacher, tüm bunlar göz önüne alındığında Vettel ve Ferrari'nin gelecek yıl birlikte çalışmasının daha iyi bir çözüm olacağını düşünüyor.

Sky Sports'a verdiği demeçte Schumacher, ”Sebastian geçen sezon yüksek beklentiler sebebiyle oldukça kötü bir yıl geçirdi. Uzun vadeli düşünüyorsa ve uzun vadeye odaklanmak istiyorsa, o zaman Ferrari'den ayrılmak zorunda."

“Ama eğer bu yıl ve sonraki yıllarda zaferler için yarışmak istiyorsa, elinde neredeyse hiç alternatif yok."

“O zaman sunulan paranın arka planda kalması gerekiyor."

"Ve Ferrari açısından bakarsak, Sebastian Vettel gibi birini kaybetmenin yaratacağı sorunlar da [takım için] kolay değil."

“O çok deneyimli bir sürücü ve bu, takımlar şampiyonası için de önemli. Bu yüzden bir orta yol bulmalısınız."

“Şu anda bu sürücü kadrosundan [Vettel/Leclerc] çok daha iyi çözümler olduğunu düşünmüyorum.” dedi.

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Editör Kemal Şengül

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