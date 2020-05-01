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Formula 1 / Son dakika

Ralf Schumacher: "Vettel sadece Mercedes'e gidecekse Ferrari'den ayrılmalı"

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Ralf Schumacher: "Vettel sadece Mercedes'e gidecekse Ferrari'den ayrılmalı"
Ekleyen:
, Editör
1 May 2020 08:12

Eski F1 pilotu Ralf Schumacher'e göre Sebastian Vettel, eğer şampiyonluk savaşında olmak istiyorsa Ferrari'den ayrılmamalı.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in anlaşması sezon sonunda sona erecek ve Ferrari'den kontrat uzatma teklifi aldı.

Alman pilotun buna ne yanıt vereceği bilinmiyor ancak ilk iddialara göre tek yıllık 12 milyon euro değerindeki anlaşmayı geri çevirdi.

Vettel'in takımdan ayrılması halinde elinde çok fazla seçenek olmayacak ve en gerçekçi seçenekler Renault veya McLaren olabilir.

Ancak Ralf Schumacher, Vettel'in şampiyon olmak istemesi halinde takımdan kalmaktan veya Mercedes'e geçmekten başka çaresi olmayacağını belirtti.

Alman pilot. "Formula 1'de Ferrari'den başka bir takıma geçmek her zaman zordur. Ferrari'nin pilotlarıyla her zaman özel bir ilişkisi vardır ve takımın desteğini hissederseniz, ekonomik yön arka plandan gelir."

"Ferrari ile devam etmeyi kabul ederse galibiyet için savaşabilecek ve eğer bu yıl hedeflerine ulaşabilirse yeniden daha fazla para isteyebilir."

"Aksi takdirde, Sebastian için tek seçenek Lewis Hamilton ile koltuk takası yapmak olacak. Bu şekilde, hemen şampiyon olabileceğini bildiği bir arabacı sürmüş olacak." 

"Burada önemli olan Sebastian'ın ne yapmak istediği. Şampiyonluk için mi yarışmak istiyor? McLaren doğru yolda olduğu için bir seçenek olabilir, ancak hâlâ ön bölümün gerisindeler." dedi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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