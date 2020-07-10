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Formula 1 / Son dakika

Ralf Schumacher: “Vettel özür dilemeli”

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yorumlar
Ralf Schumacher: “Vettel özür dilemeli”
Ekleyen:
, Editör
10 Tem 2020 05:57

Eski Formula 1 sürücüsü Ralf Schumacher, Avusturya Grand Prix’sindeki kötü performanstan sonra Ferrari’yi eleştiren Sebastian Vettel’in özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Alman sürücü, kendisi için pek de iyi geçmeyen Avusturya GP’ye 11. başlamış ve yarışta spin atıp gerilere düşmüştü. Yarışı 10. sırada tamamlayan Vettel, yarış sonrası aracı eleştirmişti.

Vettel, birden fazla spin atmadığı için mutlu olmadığını ve aracın cuma gününe göre çok farklı olduğunu söylemişti.

Eski F1 sürücüsü ve yorumcu Ralf Schumacher ise bu açıklamaları anlayamadığını belirtti.

Sky’a konuşan Ralf Schumacher, “Takım arkadaşım ikinci olurken ben onuncu olsaydım, ‘Üzgünüm, mahvettim. Gelecek haftaya odaklanalım çünkü daha güçlü döneceğim.’ derdim.”

“Sebastian’ın takımdan özür dilemesi gerekiyor, çünkü bunun böyle olmaması gerekiyor.”

“Onun, Red Bull zamanında da olduğu gibi rahat hissettiği bir ortamda olması gerek. Onun %100 arkasındalardı. Ancak Ferrari’deki haliyle üst sıralardaki takımlardan birinde yer almayı hak etmiyor.” ifadelerini kullandı.

 
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Bu Haber Hakkında

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Editör Cem Özel

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