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Formula 1 / Son dakika

Ralf Schumacher: "Vettel için AlphaTauri seçeneği mümkün"

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Ralf Schumacher: "Vettel için AlphaTauri seçeneği mümkün"
Ekleyen:
, Editör
25 Tem 2020 18:28

Ralf Schumacher, Sebastian Vettel'in 2021 yılında AlphaTauri takımıyla yarışabileceğine inanıyor.

Sebastian Vettel, bu ayın başında 33 yaşına girdi ve sezon sonunda Ferrari kariyerini sonlandıracak.

Alman pilotun elinde gridde kalmak için çok fazla seçenek kalmadı. Hatta sadece tek seçenek var gibi görünüyor.

Söylentiler, Vettel'in Racing Point'e gideceği ve açıklamanın Silverstone'da yapılacağı yönünde.

Ancak Alman pilotun dört dünya şampiyonluğu yaşadığı Red Bull'a dönebileceği de konuşuluyor.

Eski F1 pilotu Ralf Schumacher, vatandaşının gelecek yıl AlphaTauri ile gridde yer alabileceğini düşünüyor.

Sky Almanya'ya konuşan Schumacher, "Sebastian'ın 2021'de de gridde yer alacağına inanıyorum."

"Vettel, kariyerinin başında Toro Rosso'da fark edildi. Franz Tost ile ilişkisi mükemmel."

"Buna ek olarak, Racing Point'in %100 yasal olduğuna karar verilirse, Red Bull da aynı yolu tercih edebilir. Böylece 2021'de Alpha Tauri ile aynı kalitede dört araca sahip olabilir." dedi.

 

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Editör Kemal Şengül

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