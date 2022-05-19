Ralf Schumacher: "Vettel, Aston Martin'den ayrılırsa koltuk bulamayabilir"

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2022 sezonu, Sebastian Vettel için pek iyi başlamadı. Alman pilot, sezonun başlamasına bir gün kala Covid-19'a yakalandı ve ilk iki yarışı kaçırdı.

Avustralya GP'sinden itibaren geri dönen Vettel, tam anlamıyla felaketi yaşadı. Üçüncü antrenman turlarında kaza yaptığı için sıralama seansına ucu ucuna yetişen Vettel, 18. sıradan başladığı yarışın ortalarına doğru kaza yaparak mücadeleyi erken noktaladı.

Melbourne'daki kötü performansının ardından, eski Formula 1 takım patronu Giancarlo Minardi, "Vettel'in bir daha yarış kazanamayacağını, dolayısıyla emekli olması gerektiğini" söylemişti.

Vettel, tüm eleştirilere ve yaşadığı zorluklara rağmen Imola'da yağmurdan istifade ederek sıralama turlarını dokuzuncu bitirmiş, sprint yarışında gerilemesine rağmen iyi bir start ve stratejiyle sekizinciliğe kadar yükselerek sezonun ilk puanlarını almayı başarmıştı.

Ancak sonraki yarış olan Miami'de işler bir kez daha tersine gitti. Mücadeleye pit yolundan başlamak zorunda kalan Vettel, son turlarda Mick Schumacher ile yaptığı bir kazanın ardından yarışa veda etti.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mick'in amcası Ralf Schumacher, İspanya GP'sinin Vettel için kötü geçmesini bekliyor.

Express.de'ye konuşan Schumacher, "İspanya, Vettel için felaket dolu bir hafta sonu olacak, buna eminim."

"Barcelona takımın tüm zayıflıklarını ortaya çıkaracak. Yağmur yağarsa bir şansları olabilir, kuru zeminde pek bir şey yapabileceklerini sanmıyorum." dedi.

Schumacher, hiçbir takımın 34 yaşındaki bir pilota şans vermek istemeyeceğini düşündüğü için bu sezonun Vettel'in son sezonu olabileceğini de belirtti.

Schumacher, Vettel'in Aston Martin'den ayrılıp başka bir takıma geçme olasılığı sorulduğunda, "Koltuk bulabileceğinden şüpheliyim."

"F1'de çarklar çok hızlı dönüyor, pek çok pilot koltuk arıyor. Sebastian hala iyi bir seviyede ama artık sporun geleceği değil. Yeniden yapılanmak isteyen bir takım, bunu Sebastian ile yapmayı tercih etmez." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Vettel ise geleceği konusunda çekingen davranıyor ancak fiziksel olarak birkaç yılı daha kaldığını belirtiyor.

Gazeteciler tarafından 2023'te yarışmaya devam etme olasılığı sorulduğunda Vettel, "Zaman gösterecek. Şu an için önümüzdeki dağı nasıl tırmanacağımıza odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum -ki bu dağı tırmanmak bir gün veya bir ay sürmeyecek.

"Ancak şu anda önümüzdeki üç ila dört yılı belirleyecek olan yolu seçeceğiz, bu yüzden buna odaklanmanın ve tüm dikkatimizi buna vermenin gerçekten önemli olduğunu hissediyorum."

"Geleceğin ne kadar umut verici göründüğünü ve başarının ne kadar yakın olduğunu görmek için bakacağım kilit şeyler bunlar olacak, çünkü açıkçası gerçekten yaşlı değilim -sanırım fiziksel durumumu koruyabileceğim birkaç yılım daha var, bu bir sorun teşkil etmiyor." dedi.

Aston Martin, Barcelona'ya getirdiği ve neredeyse tamamen yenilenmiş aracıyla birlikte belirgin bir adım atmayı planlıyor.

Başlangıçta Lance Stroll'ün yeni aracı kullanacak tek pilot olacağı konuşuluyordu, ancak ortaya çıkan bazı haberlere göre her iki pilot da bu hafta sonu yeni aracı kullanacak.