Ralf Schumacher: "Verstappen'in normal şartlar altında şampiyon olma şansı yok"

Verstappen, sezonun bitmesine iki yarış kala, şu anda sürücüler şampiyonasında Lewis Hamilton'ın sekiz puan önünde oturuyor.

Mercedes son iki yarışta üstünlük sağladı ve Hamilton arka arkaya zaferler kazanırken, Verstappen ikinci oldu.

Schumacher, Verstappen'in bir şans unsuru olmadan, bu yıl rekor sekizinci şampiyonluğunu kovalayan Hamilton'a karşı ilk şampiyonluğu alamayacağına inanıyor.

Sky Almanya'ya konuşan Schumacher, "Mercedes şu anda daha istikrarlı bir pakete sahip."

"Max her şeyini veriyor ve ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Ancak normal şartlar altında hiç şansı yok. Belki de şimdiye kadar sahip olmadığı şansa, artık sahip olur."

"Eğer buna sezonun başında sahip olsaydı, şimdi dünya şampiyonu olabilirdi." dedi.

Red Bull, Mercedes'in hızıyla ilgili soru işaretlerini gündeme getirerek, arka kanatta kendilerine önemli bir hız avantajı sağladığına inandığı "izleri" işaret etti.

Mercedes, aracının yönetmeliklere tamamen uygun olduğunu ileri sürdü ve Ralf Schumacher, F1'in turbo hibrit çağına hakim olan Brackley merkezli takımın hile yapmak için hiçbir nedeni olmadığını söyledi.

Schumacher, "Burada [Katar'da] Mercedes'in yeterince hızlı olduğunu ve hile yapmak zorunda olmadığını bir kez daha gördük."

"Hiçbir takımın kuralları kasten göz ardı ettiğini düşünmüyorum. Sınıra yaklaşırsanız, her zaman bir şeyler ters gidebilir ve gri alanlara girersiniz.” dedi.

Verstappen şu anda sürücüler şampiyonasında Hamilton'ın önündeyken, Mercedes takımlar şampiyonasında liderliği elinde tutuyor.

Red Bull, Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas'ın geçen hafta sonu Katar Grand Prix'sinde yarış dışı kalmasıyla beraber farkı azalttı ve şimdi rakiplerinin sadece beş puan gerisinde.