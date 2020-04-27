Ralf Schumacher: "Ters yarış fikri gerçekçi değil"
Eski F1 pilotu Ralf Schumacher, Formula 1 pistlerinin tersi yönde yarış yapma fikrinin gerçekçi bir seçenek olmadığını söyledi.
Formula 1'de koronavirüsle ilgili mevcut durum nedeniyle bazı ülkelerin Formula 1 yarışına ev sahipliği yapması beklenmiyor.
Bundan ötürü takvimdeki yarış sayısı iyice azalacak ve bazı pistlerde iki yarış gerçekleşmesi gündemde.
Aynı pistte yapılan ikinci yarışın tersten koşulmasıyla ilgili öneriler bulunuyor ve İngiltere GP organizatörü, bunu değerlendirebileceklerini belirtmişti.
Ancak Ralf Schumacher bunun mümkün olmadığını düşünüyor.
Michael'ın kardeşi, “Pistler ve kaçış alanları, virajlardaki tahmini hız dikkate alınarak hazırlandı ve inşa edildi."
"Hareket yönünü değiştiremezsiniz. Pite giriş de dahil olmak üzere pek çok bölüm bunun için pek de uygun değil."
"Ters yarışlar ilginç bir fikir. Ancak sadece sanal yarışlarda mümkün olabilir." dedi.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Ralf Schumacher: "Ters yarış fikri gerçekçi değil"
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