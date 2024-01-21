Ralf Schumacher: "Szafnauer, Haas için biçilmiş kaftan"
Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher, kısa süre önce Alpine'den ayrılan Otmar Szafnauer'in kendileri için biçilmiş kaftan olduğu görüşünde.
Haas F1, Guenther Steiner'ın takımdan ayrılmasının ardından Ayao Komatsu'yu takım patronu olarak atadı fakat Japon takım aynı zamanda bir operasyon direktörü de atamak istiyor ve Ralf Schumacher bu iş için en iyi seçimin kim olacağını düşündüğünü söyledi.
Alman pilot en iyi seçimin, geçtiğimiz sonbaharda Alpine takımından ayrılan Otmar Szafnauer olacağını belirtti.
Motorsport.com'a konuşan Schumacher, "Steiner bir markaydı."
"Bir başka karakterin daha Formula 1'den ayrıldığını görmek üzücü. Fakat bir değişimin zamanı belki de gelmişti. Öyle olup olmadığını sadece zaman gösterecek."
"Haas'ın şu anda ihtiyacı olan şey takımı motive edebilecek biri ve bence Otmar mükemmel bir aday olabilir."
"Otmar Formula 1'de iyi tanınan biri; gerekli uzmanlığa ve teknik yeterliliğe sahip."
"Komatsu teknik açıdan iyi ama bazen üniversiteleri ziyaret ederek iyi beyinler aramak da önemli."
"İleri görüşlü olmalı ve takımı doğru yönde ilerletmek için yeni insanlar bulmalısınız."
"Bu aynı zamanda bir yetkinlik meselesi ve ben bu konuda Otmar'a güveniyorum."
"Mattia Binotto'nun buna sahip olduğunu düşünmüyorum. Onun Audi'de devam etmesi daha muhtemel. Andreas Seidl ile nasıl uyuşacaklarını bilmiyorum elbette."
"Birlikte nasıl çalışacaklarını merak ediyorum." dedi.
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Mattia Binotto
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