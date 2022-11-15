Ralf Schumacher: "Steiner'ın Mick'le kişisel bir sorunu olmalı"

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Mick Schumacher şu anda Haas F1 Takımı'yla Formula 1'deki ikinci yılını geçiyor fakat Abu Dabi GP'sinden sonra spora veda edecek.

Haas takım patronu Guenther Steiner Brezilya'da artık bir karar verildiğini kabul etmesine rağmen, bu ismin kim olduğunu açıklamadı.

Fakat pek çok önemli kaynağa göre Nico Hulkenberg ile anlaşma sağladılar ve bu da Mick için F1 hayalinin sonu anlamına geliyor.

F1 analisti Ralf Schumacher, Steiner'ın Mick'le kişisel bir problemi olduğu görüşünde.

Eski Formula 1 pilotu Sky Sports Almanya'ya verdiği demeçte "Haas'ın Mick'in lehine karar vermesini beklemiyorum, öyle olsaydı bunu uzun zaman önce yaparlardı."

"Takım içerisindeki etkileşim ve Guenther Steiner'in açıklığı - kibarca ifade edeyim - kesinlikle olumlu değil."

"Bana göre Mick potansiyelini gösterdi. Ancak ne yaparsa yapsın, takım ve Steiner bundan asla memnun kalmadı. Bence bu durum normal şekilde açıklanamaz, neredeyse kişisel bir şey olmalı."

"Bence Steiner, Haas'ta başka birinin ön plana çıkmasını kaldıramaz. İlgi odağı olmayı çok istiyor."

"Böyle bir personel politikası olamaz. Personelinizi motive etmelisiniz. Mick hata yapmaması için sürekli baskı altında, aksi takdirde Haas için sürmeye devam etmesine izin verilmeyecek."

"Böyle bir baskı altındayken de kafanız rahat yarışamazsınız." dedi.