Ralf Schumacher: "Sargeant neden hâlâ F1'de anlamıyorum"

Logan Sargeant, neredeyse 1.5 yıldır Formula 1 gridinde yer almasına rağmen henüz İngiliz ekibi etkilemeyi başaramadı.

Amerikalı pilot takım arkadaşı Alexander Albon'un hızına ayak uydurmakta zorlanırken, Ralf Schumacher bu durumun "iki tarafın birbiriyle yollarını ayırması için" iyi bir sebep olduğunu düşünüyor.

Formel1.de'ye verdiği demeçte Ralf, "Sargeant'ın yeterince iyi olmadığı açık. Her şey aslında çok basit.

"Çok fazla hata yapıyor. Çin'de gördüğümüz üzere hâlâ spin atıyor, pist dışına çıkıyor ve artık yeter dedirtiyor."

"Bence başka bir çözüm aramaları hem kendisi hem de takım için iyi olur."

"Bugünlerde pilotlara gösterilen bu sabrın nereden geldiğini anlamıyorum. Eddie Jordan ya da Frank Williams'ta bu yoktu. Sözleşmenin bile size yardım etmediği farklı bir Formula 1'de büyüdüm." dedi.

Schumacher, Sargeant'ın varlığı nedeniyle takımın gelişiminin de olumsuz etkilendiği görüşünde.

"Bu yıl onlardan daha fazlasını bekliyordum. Bu nedenle takımın iyi bir ikinci pilot bulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum."

"O zaman bu durumdan kurtulabilirler çünkü o zaman ikinci pilot konusunda endişelenmelerine gerek kalmayacak."

Ralf Schumacher'e kalırsa, yeğeni Mick Schumacher gelecek yıl Williams'a katılabilir.

"WEC anlaşması var ama bu sözleşmeler genellikle F1'de yarışma varsa, bunu kabul edebilecekleri şekilde düzenleniyor. James Vowles'un yerinde olsaydım, onunla temasa geçerdim.