Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Ralf Schumacher: "Sargeant neden hâlâ F1'de anlamıyorum"

Ralf Schumacher Logan Sargeant'ın hâlâ Formula 1'de yarışıyor olmasını tuhaf buluyor.

Ezel Tan Christian Nimmervoll
Logan Sargeant, Williams Racing

Fotoğraf: Williams

Logan Sargeant, neredeyse 1.5 yıldır Formula 1 gridinde yer almasına rağmen henüz İngiliz ekibi etkilemeyi başaramadı.

Amerikalı pilot takım arkadaşı Alexander Albon'un hızına ayak uydurmakta zorlanırken, Ralf Schumacher bu durumun "iki tarafın birbiriyle yollarını ayırması için" iyi bir sebep olduğunu düşünüyor.

Formel1.de'ye verdiği demeçte Ralf,  "Sargeant'ın yeterince iyi olmadığı açık. Her şey aslında çok basit.

"Çok fazla hata yapıyor. Çin'de gördüğümüz üzere hâlâ spin atıyor, pist dışına çıkıyor ve artık yeter dedirtiyor."

"Bence başka bir çözüm aramaları hem kendisi hem de takım için iyi olur."

"Bugünlerde pilotlara gösterilen bu sabrın nereden geldiğini anlamıyorum. Eddie Jordan ya da Frank Williams'ta bu yoktu. Sözleşmenin bile size yardım etmediği farklı bir Formula 1'de büyüdüm." dedi.

Schumacher, Sargeant'ın varlığı nedeniyle takımın gelişiminin de olumsuz etkilendiği görüşünde.

 "Bu yıl onlardan daha fazlasını bekliyordum. Bu nedenle takımın iyi bir ikinci pilot bulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum."

"O zaman bu durumdan kurtulabilirler çünkü o zaman ikinci pilot konusunda endişelenmelerine gerek kalmayacak."

Ralf Schumacher'e kalırsa, yeğeni Mick Schumacher gelecek yıl Williams'a katılabilir.

"WEC anlaşması var ama bu sözleşmeler genellikle F1'de yarışma varsa, bunu kabul edebilecekleri şekilde düzenleniyor. James Vowles'un yerinde olsaydım, onunla temasa geçerdim.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Verstappen: "Miami GP zor geçecek fakat hazırız"
Sonraki haber Eddie Jordan: "Newey büyük ihtimalle ara verecek"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Piastri: "Getirdiğimiz güncellemeler fark yaratmalı"

Piastri: "Getirdiğimiz güncellemeler fark yaratmalı"

Formula 1
Miami GP
Piastri: "Getirdiğimiz güncellemeler fark yaratmalı"
Perez: "Horner, Red Bull'u her ihtimale karşı gelecek için çok iyi hazırladı"

Perez: "Horner, Red Bull'u her ihtimale karşı gelecek için çok iyi hazırladı"

Formula 1
Miami GP
Perez: "Horner, Red Bull'u her ihtimale karşı gelecek için çok iyi hazırladı"
Ocon: "Geleceğimin yakında belli olması iyi olur"

Ocon: "Geleceğimin yakında belli olması iyi olur"

Formula 1
Miami GP
Ocon: "Geleceğimin yakında belli olması iyi olur"
Alexander Albon
Daha fazlası
Alexander Albon
Albon: "Yedek parça sorunlarını düşündüğüm takdirde 'eve dönmem' en iyisi"

Albon: "Yedek parça sorunlarını düşündüğüm takdirde 'eve dönmem' en iyisi"

Formula 1
Çin GP
Albon: "Yedek parça sorunlarını düşündüğüm takdirde 'eve dönmem' en iyisi"
Perez ile bir yıl daha devam etmeyi planlayan Red Bull, sonrası için Albon'u düşünüyor!

Perez ile bir yıl daha devam etmeyi planlayan Red Bull, sonrası için Albon'u düşünüyor!

Formula 1
Çin GP
Perez ile bir yıl daha devam etmeyi planlayan Red Bull, sonrası için Albon'u düşünüyor!
Williams, bir kez daha Albon'un şasisini tamir için İngiltere'ye gönderiyor!

Williams, bir kez daha Albon'un şasisini tamir için İngiltere'ye gönderiyor!

Formula 1
Japonya GP
Williams, bir kez daha Albon'un şasisini tamir için İngiltere'ye gönderiyor!
Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Newey 2025'te F1'deki rakibine katılmakta serbest! - Red Bull için "tam bir felaket" uyarısında bulunuldu

Newey 2025'te F1'deki rakibine katılmakta serbest! - Red Bull için "tam bir felaket" uyarısında bulunuldu

Formula 1
Newey 2025'te F1'deki rakibine katılmakta serbest! - Red Bull için "tam bir felaket" uyarısında bulunuldu
Jos Verstappen'in Newey'in ayrılığı yorumu: "Gelecek için iyi değil"

Jos Verstappen'in Newey'in ayrılığı yorumu: "Gelecek için iyi değil"

Formula 1
Jos Verstappen'in Newey'in ayrılığı yorumu: "Gelecek için iyi değil"
Resmi: Red Bull Newey'nin ayrıldığını doğruladı!

Resmi: Red Bull Newey'nin ayrıldığını doğruladı!

Formula 1
Resmi: Red Bull Newey'nin ayrıldığını doğruladı!

Son Haberler

Verstappen: "Newey'nin ayrılışı, Red Bull için 'göründüğü kadar' dramatik değil"

Verstappen: "Newey'nin ayrılışı, Red Bull için 'göründüğü kadar' dramatik değil"

F1 Formula 1
Miami GP
Verstappen: "Newey'nin ayrılışı, Red Bull için 'göründüğü kadar' dramatik değil"
Hamilton: "Newey F1'de birlikte çalışmak istediğim bir numaralı kişi"

Hamilton: "Newey F1'de birlikte çalışmak istediğim bir numaralı kişi"

F1 Formula 1
Miami GP
Hamilton: "Newey F1'de birlikte çalışmak istediğim bir numaralı kişi"
Hulkenberg: "Audi ile görüşmeden önce Haas ile de görüşmüştüm"

Hulkenberg: "Audi ile görüşmeden önce Haas ile de görüşmüştüm"

F1 Formula 1
Miami GP
Hulkenberg: "Audi ile görüşmeden önce Haas ile de görüşmüştüm"
Zhou, Stake F1'in Hulkenberg hamlesine hazırlıksız yakalandı

Zhou, Stake F1'in Hulkenberg hamlesine hazırlıksız yakalandı

F1 Formula 1
Zhou, Stake F1'in Hulkenberg hamlesine hazırlıksız yakalandı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye