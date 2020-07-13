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Formula 1 / Son dakika

Ralf Schumacher: "Red Bull'un hızlı bir ikinci pilota ihtiyacı var"

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Ralf Schumacher: "Red Bull'un hızlı bir ikinci pilota ihtiyacı var"
Ekleyen:
, Editör
13 Tem 2020 16:25

Eski F1 pilotu Ralf Schumacher'e göre Red Bull, Alex Albon yerine daha hızlı olan ikinci bir pilot tercih etmeli.

Alex Albon, ilk yarıştaki farklı şartlarda iyi bir performans sergilemişti ama saf hız olarak yine Max Verstappen'in gerisindeydi.

İkici yarışta ikili arasında fark iyice belirginleşirken, Max Verstappen hafta sonu boyunca sürekli olarak yarım saniye daha iyi turlar attı.

Sonuç olarak Albon, az daha Sergio Perez'e dahi gelişmek üzereydi.

Red Bull'un son yıllarda yaşadığı sorunlardan bir tanesi, ön bölümde sadece bir araçla Mercedes'e baskı yapıyor olması. Bu nedenle Alman üretici, Red Bull'u farklı stratejilerle avlama şansı yakalıyor.

Ralf Schumacher konuyla ilgili şöyle dedi: “Alex çok yavaş. Max'ten her zaman yarım saniye daha yavaş. Bazen piste bağlı olarak bu fark daha da artıyor."

"Red Bull gerçekten şampiyonluk için savaşmak istiyorsa, gerçekten hızlı bir ikinci pilota ihtiyaçları var. Şu anda sahip oldukları yaklaşım işe yaramıyor. ”

Şu anda koltuk için en çarpıcı aday Sebastian Vettel. Ama Red Bull, bu iddiayı kesin bir dille yalanlıyor.
 
 
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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