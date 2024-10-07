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Formula 1 Amerika GP

Ralf Schumacher, Red Bull'daki "zayıf halkayı" tespit ettiğini düşünüyor

Ralf Schumacher Red Bull'un kilit isimlerinden birinin talep edilen işi yapamayacağına inanıyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Ralf Schumacher

Ralf Schumacher

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Ralf Schumacher, Red Bull'un zincirinde zayıf bir halka tespit ettiğine inanıyor: Teknik direktör Pierre Wache.

Adrian Newey'nin teknik direktörlük görevinden ayrılmasıyla birlikte, uzun süredir Red Bull'da çalışan Wache teknik ekibin yeni yüzü olarak öne çıktı. 2013 yılında Sauber'den Milton Keynes merkezli takıma katılan Wache, 2018 yılında teknik direktörlüğe terfi etmeden önce baş mühendis olarak görev yapıyordu.

Red Bull, Newey sonrası ilk tam güncellemesini Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sine getirmeye hazırlanıyor ve bu güncellemenin RB20'nin yaşadığı ve takımın F1 şampiyonluğunu tehlikeye atan önden kayma ve denge sorunlarına çare olacağını umuyor.

Takım, şu anda McLaren'in 41 puan gerisinde yer alıyor, ancak Max Verstappen, F1 sürücüler klasmanında Lando Norris'e karşı 52 puan önde.

Ancak altı kez grand prix kazanan Schumacher, Wache'nin potansiyel olarak zayıf bir halka olabileceğine inanıyor.

Sport.De'ye konuşan Schumacher, “Bence takım bazı insanların ayrılmasından ya da ayrılmak istemesinden muzdarip, bu tür insanların yerini doldurmak o kadar kolay değil.”

“Bu his doğru olmayabilir, ancak Wache'nin henüz bu görevi yerine getirecek durumda olmadığını hissediyorum.”

Pierre Wache, Technical Director, Red Bull Racing, in the Team Principals Press Conference

Pierre Wache, Technical Director, Red Bull Racing, in the Team Principals Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

“Kesinlikle parlak bir düşünür ama bunu Newey'nin yaptığı gibi yapabilecek yeteneğe sahip değil.”

“Sürücü ile en uygun otomobil arasındaki boşluğu doldurma becerisinden yoksun görünüyor.”

"Yine de Red Bull'un bu işi öğrenmesini umuyorum ama henüz bunu hayal bile edemiyorum."

“Zor bir dönem olacağını hissediyorum, özellikle de Max Verstappen gerçekten ayrılırsa… Çünkü Singapur'da tek başına fark yarattığını bir kez daha gördük.” dedi.

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Neva Ünsaldı
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