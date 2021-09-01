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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Ralf Schumacher: “Perez’in yarışa dahil edilmesi, yarım puan verilmesinden daha tuhaftı”

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Eski F1 pilotu Ralf Schumacher, Sergio Perez’in Spa’da yeniden yarışa dahil edilmesinin pilotlara normalin yarısı kadar puan verilmesinden daha tuhaf bir olay olduğunu düşünüyor.

Ralf Schumacher: “Perez’in yarışa dahil edilmesi, yarım puan verilmesinden daha tuhaftı”

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen 2021 Belçika Grand Prix’si, şiddetli yağmur sonucunda sadece güvenlik aracının ardından 2 tur atılmasıyla F1 tarihinde resmi sonucu olan en kısa yarış oldu.

Yarışın ardından birçok pilot, yarışma şansına sahip olmamasına rağmen pilotlara yarım puan verilmesini oldukça eleştirdi.

Ancak Schumacher, bu tepkileri şaşkınlıkla karşıladığını çünkü yarışların yapılamadığı istisnai durumlarda herkesin kuralları bildiğini söylüyor.

"Padoktan gelen eleştirileri anlamıyorum. Örneğin Fernando Alonso, şöyle diyor: eğer bir yarış değilse neden puan veriyor?"

“Bence bu çok adil. Kuralla açık ve ayrıca sıralama turlarında herkesin daha hızlı gitme şansı vardı."

“Bu istisnai durumlar için bu kural var ve herkes bunu biliyor. Daha sonra, verilen kararı tartışmaya gerek yok.”

Schumacher’i daha çok şaşırtan durum ise Perez’in yarışın başında yaşadığı olay. Red Bull pilotu, piste çıkış turunda bariyerlere çarpmıştı ancak kırmızı bayrakların çıkmasıyla takımı aracı piste çıkmaya hazır hale getirecek zaman bulmuştu. 

Red Bull, ilk başta FIA’ya Perez’in yeniden yarışa katılmasının mümkün olup olmadığını sorduğunda aldıkları cevap, kurallara göre buna izin olmadığıydı. Ancak hakemlerle ve takımla yapılan tartışmaların ardından F1 yarış direktörü Michael Masi, Meksikalı pilotun yarışa katılabileceğini iletti.

Schumacher, bu konuda şöyle konuştu: “Bana göre daha tuhaf olan nokta Sergio Perez’in yarışıp yarışamayacağını tartışmalarıydı ve Red Bull’un yarış direktörü bile bunu yeniden sormak zorunda kaldı.”

“Formula 1’deki kendi kurallarınızı bilmemeniz biraz tuhaf.”

Ayrıca Schumacher, kendisi yarışırken F1’in patronu olan Bernie Ecclestone, bu durumla karşılaşsaydı yarışı başlatırdı diye düşünüyor.

"Bernie Ecclestone, o zamanlar pilotlara karşı pek merhametli değildi.”

"Japonya'daki son Grand Prix'imi hatırlıyorum. O zamanlar koşullar benzerdi, [pistteki] her yer çok ıslaktı ve hep güvenlik aracının arkasındaydık. Bu çok uzun sürmüştü. Bir noktada yarış durduruldu."

“Ancak Bernie Ecclestone'un pazar günkü yarışın devam etmesine izin vereceğini düşünüyorum."

“Artık kazalarla ilgili daha çok deneyimimiz olmasına rağmen tehlike çok büyüktü."

“Muhtemelen en meşhur viraj olan Eau Rouge'un yer aldığı son yarıştı. Çünkü bence değiştirilecek  ve zayıflatılacak."

“Bu nedenle, [F1] idaresinin yarışmama kararı doğruydu.”

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