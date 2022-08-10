Ralf Schumacher: "Mick'in koltuğuyla ilgilenen pilotlar var"

Haberi dinle

Mick Schumacher, Haas'a 2021 yılında katılmış ve burada Nikita Mazepin ile takım arkadaşı olmuştu. Rus pilotu farklı şekilde mağlup eden Schumacher, 2022'ye kendinden emin gelse de, yeni takım arkadaşı Kevin Magnussen'in temposuna ayak uydurmakta zorlandı.

Magnussen daha ilk yarışta puan alırken, Schumacher ilk puanları için Silverstone'a kadar beklemek zorunda kaldı. Yine de Alman pilotun performansı, sezon başına göre artmış vaziyette.

Ralf Schumacher, yeğeni Mick'in performansını yakından takip ediyor ve son zamanlardaki formunu "pozitif" buluyor.

Ralf şöyle konuştu: "Mick, Magnussen'e kıyasla sezona zayıf başladı. Sonunda performansını artırmayı başardı ve bunu doğru zamanda yaptı."

"Macaristan'da eski pakete rağmen iyiydi. Bundan daha fazlasın beklememek gerekiyor. Bu konuda her şey plana göre gidiyor. Demek istediğim: ilk defa Haas'ta kendini gerçekten gösterebiliyor. Bunu zaten birkaç kez yaptı ve umarım güncellemenmiş araçla bunu yapmaya devam eder."

"Geleceği hakkında konuşursak, eğer başka bir yerde kendini gösterme şansı yakalarsa sorun değil. Önemli olan iyi bir koltuğa sahip olması."

"Takımlar genellikle ağustos ve eylül aylarında sürücü ararlar. F2'de iyi iş çıkaran ve parası olan insanlar da var."

"Felipe Drugovich onlardan birisi. Formula 2'de üç ya da dört yıl geçirdikten sonra orada olmak istiyor."