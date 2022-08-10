Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Alonso'nun gelişi Aston Martin çalışanları tarafından "coşkuyla" karşılanmış Sonraki / Marko, Alpine iddialarını yalanladı: "Gasly'nin sözleşmesinde fesih maddesi yok"
Formula 1 Haberler

Ralf Schumacher: "Mick'in koltuğuyla ilgilenen pilotlar var"

Ralf Schumacher, Mick'in son zamanlardaki performansından memnun olsa da, koltuğuyla ilgilenen çok sayıda isim olduğu görüşünde.

Niels Dijksterhuis
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Ralf Schumacher: "Mick'in koltuğuyla ilgilenen pilotlar var"
Haberi dinle

Mick Schumacher, Haas'a 2021 yılında katılmış ve burada Nikita Mazepin ile takım arkadaşı olmuştu. Rus pilotu farklı şekilde mağlup eden Schumacher, 2022'ye kendinden emin gelse de, yeni takım arkadaşı Kevin Magnussen'in temposuna ayak uydurmakta zorlandı.

Magnussen daha ilk yarışta puan alırken, Schumacher ilk puanları için Silverstone'a kadar beklemek zorunda kaldı. Yine de Alman pilotun performansı, sezon başına göre artmış vaziyette.

Ralf Schumacher, yeğeni Mick'in performansını yakından takip ediyor ve son zamanlardaki formunu "pozitif" buluyor.

Ralf şöyle konuştu: "Mick, Magnussen'e kıyasla sezona zayıf başladı. Sonunda performansını artırmayı başardı ve bunu doğru zamanda yaptı."

"Macaristan'da eski pakete rağmen iyiydi. Bundan daha fazlasın beklememek gerekiyor. Bu konuda her şey plana göre gidiyor. Demek istediğim: ilk defa Haas'ta kendini gerçekten gösterebiliyor. Bunu zaten birkaç kez yaptı ve umarım güncellemenmiş araçla bunu yapmaya devam eder."

"Geleceği hakkında konuşursak, eğer başka bir yerde kendini gösterme şansı yakalarsa sorun değil. Önemli olan iyi bir koltuğa sahip olması."

"Takımlar genellikle ağustos ve eylül aylarında sürücü ararlar. F2'de iyi iş çıkaran ve parası olan insanlar da var."

"Felipe Drugovich onlardan birisi. Formula 2'de üç ya da dört yıl geçirdikten sonra orada olmak istiyor."

paylaşım
yorumlar
Alonso'nun gelişi Aston Martin çalışanları tarafından "coşkuyla" karşılanmış
Önceki haber

Alonso'nun gelişi Aston Martin çalışanları tarafından "coşkuyla" karşılanmış
Sonraki haber

Marko, Alpine iddialarını yalanladı: "Gasly'nin sözleşmesinde fesih maddesi yok"

Marko, Alpine iddialarını yalanladı: "Gasly'nin sözleşmesinde fesih maddesi yok"
Niels Dijksterhuis Daha fazlası
Niels Dijksterhuis
Horner, Perez'i övdü: "Max ile mükemmel çalışıyor"
Formula 1

Horner, Perez'i övdü: "Max ile mükemmel çalışıyor"

Perez'den Ferrari'ye destek: "Hepimiz hata yapıyoruz" Macaristan GP
Formula 1

Perez'den Ferrari'ye destek: "Hepimiz hata yapıyoruz"

Chandhok: "Leclerc tek turda gridin en iyisi"
Formula 1

Chandhok: "Leclerc tek turda gridin en iyisi"

Mick Schumacher Daha fazlası
Mick Schumacher
Vettel: "Schumacher, yerime geçmek için gerekenlere sahip" Macaristan GP
Formula 1

Vettel: "Schumacher, yerime geçmek için gerekenlere sahip"

Schumacher: "Soyadımı hiçbir zaman öncelikli olmak için kullanmadık"
Formula 1

Schumacher: "Soyadımı hiçbir zaman öncelikli olmak için kullanmadık"

Haas, Fransa'ya ön kanat güncellemesi getirdi Fransa GP
Formula 1

Haas, Fransa'ya ön kanat güncellemesi getirdi

Haas F1 Team Daha fazlası
Haas F1 Team
2023 için Giovinazzi'ye F1'e dönüş fırsatı doğabilir
Formula 1

2023 için Giovinazzi'ye F1'e dönüş fırsatı doğabilir

Haas: "Ferrari veya Red Bull varken başka takımı mı kopyalayacaktık?" Macaristan GP
Formula 1

Haas: "Ferrari veya Red Bull varken başka takımı mı kopyalayacaktık?"

Steiner: "Schumacher, Verstappen ile olan savaşından dersler çıkardı" Avusturya GP
Formula 1

Steiner: "Schumacher, Verstappen ile olan savaşından dersler çıkardı"

Son Haberler

Russell: “Spa’da getirilecek olan taban sınırlamaları, Mercedes’i yarışa ortak edebilir”
Formula 1 Formula 1

Russell: “Spa’da getirilecek olan taban sınırlamaları, Mercedes’i yarışa ortak edebilir”

George Russell, Belçika Grand Prix’sinde getirilecek olan esnek taban sınırlamalarının, Mercedes’i öndeki takımlara yaklaştıracağını umduğunu söyledi.

Red Bull'un Mercedes'ten aldığı personel, niyetinin bir göstergesi
Formula 1 Formula 1

Red Bull'un Mercedes'ten aldığı personel, niyetinin bir göstergesi

Red Bull, son dönemde Mercedes'ten motor departmanına almış olduğu personelin, bu konuda başarılı olmak istediğinin bir niyet beyanı olduğunu düşünüyor.

Steiner: "Schumacher'le henüz 2023 için görüşmedik"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Schumacher'le henüz 2023 için görüşmedik"

Haas takım patronu Gunther Steiner, 2023 yılı için Mick Schumacher'le hiçbir görüşme yapmadıklarını söyledi.

Shwartzman, Ferrari ile antrenman seanslarına katılacağı için heyecanlı
Formula 1 Formula 1

Shwartzman, Ferrari ile antrenman seanslarına katılacağı için heyecanlı

Robert Shwartzman, bu sezon Ferrari ile iki antrenman seansına katılacağı ve ilk kez resmi bir Formula 1 yarış hafta sonunda yer alacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.