Ralf Schumacher: "Mick için en mantıklı karar Mercedes"

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Sezonun son yarışı öncesi Haas koltuğunu Nico Hulkenberg'e kaptıran Schumacher, tüm koltukların dolmasıyla birlikte gelecek sezon gridde olmayacak.

Ferrari bünyesinden de ayrılması beklenen Schumacher için şu an en olası seçenek Mercedes bünyesine katılmak gibi duruyor; nitekim geçtiğimiz gün bu konu hakkında konuşan takım patronu Toto Wolff "Schumacher ailesinin Mercedes'e ait olduğunu" söyleyerek kendisine davette bulundu.

Mick'in atacağı sonraki adımları değerlendiren Ralf Schumacher, Mercedes'in Mick için "mantıklı" bir seçim olacağına inanıyor.

Sky Sport'taki köşesinde Ralf, "Mick tam zamanlı olarak F1'e dönmeyi hedefliyor. Bu hedefe ulaşmadan önce Mercedes'te test ve yedek sürücü olarak görev alması faydalı olabilir."

"Mercedes'in mantıklı bir seçenek olduğunu düşünüyorum, takım çok fazla deneyime sahip ve bu deneyim Mick'in ilerlemesine yardımcı olacaktır. Haas ve Mercedes'teki süreçler oldukça farklı."

"Mercedes gibi bir takımla çalışmak, simülatör çalışması yapmak, her ikisi de başarılara imza atmış Lewis Hamilton ve George Russell'dan bir şeyler öğrenmek onun için kesinlikle önemli olacaktır. Bu Mick için inanılmaz bir deneyim zenginliği olacaktır. Hamilton artık o kadar deneyimli ki genç sürücülere çok şey aktarabilir."

"Sonuç olarak, Mick için bu iki pilotla ve böyle bir takımla çalışmak inanılmaz olurdu - özellikle de onu istedikleri için. Toto Wolff'ün bundan daha açık davette bulunması zor. Ayrıca Mick için de bir yılın ardından nihayet arkasında duran bir takımda yer almak yeni bir deneyim olacak." dedi.