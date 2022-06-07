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Ralf Schumacher: "Mick hata yapıyor fakat Haas'ın da gelişmesi gerekiyor"

Ralf Schumacher, ilk yarıştan bu yana gerileyen Haas'ın Mick Schumacher'i eleştirirken, kendisine de bakması gerektiğine inanıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Ralf Schumacher: "Mick hata yapıyor fakat Haas'ın da gelişmesi gerekiyor"
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Mick Schumacher bu yıl kendisinden beklentiler yüksek olmasına rağmen, geride kalan yedi yarışta puan almayı başaramadı.

Alman pilot hem Suudi Arabistan hem de Monako'da ciddi kazalar yaptı ve tempo olarak çoğu zaman takım arkadaşı Kevin Magnussen seviyesinde değildi.

Yarıştan sonra Haas patronu Gunther Steiner epey mutsuzdu ve "Yine büyük bir kaza ve hoş bir durum değil." demişti.

Steiner, son dönemde Schumacher hakkında neredeyse hiç pozitif açıklamada bulunmadı ve mevcut tutumu Ralf Schumacher'i rahatsız etmiş durumda.

Mick'in amcası olan Ralf, Sky Almanya'ya verdiği demeçte şöyle dedi: "Bence tüm bunlar tipik  Gunther Steiner açıklamaları. Yüzeyseller ve aynı zamanda yoruma açıklar."

"Bana göre takımın kendisi çok fazla hata yapıyor. Her şey bir bütün olarak düşünülmeli: Bir tarafta Mick, daha dikkatli olmalı ve artık hata yapmamalı. Fakat Haas da ilerleme kaydetmeli. Görüyorsunuz, Kevin Magnussen de yavaş yavaş zorlanmaya başlıyor."

"Mick'in sadece temiz bir hafta sonuna ihtiyacı var. Teknik sorun yaşanmamalı, antrenmanlar sorunsuz geçmeli ve Mick de hata yapmamalı. Her iki taraf da işini iyi yaparsa, herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum."

Ralf, Mick'in geleceğiyle ilgili endişesi olmadığını, çünkü insanların onun yeteneğini gayet iyi bildiğini söyledi.

"Takım patronları, onun potansiyelini gayet iyi görüyorlar. Bana göre Haas ışında da seçenekleri var."

"Şu anda perde arkasında pek çok şey oluyor. Büyük Alman otomobil üreticileri Formula 1'e girmek üzereler ve bir Alman pilota ihtiyaçları var."

"Ayrıca unutmayın, Mick hâlâ Ferrari sürücü akademisinin bir parçası."

Ralf Schumacher

Ralf Schumacher

Fotoğraf: Alexander Trienitz

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