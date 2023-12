Ralf Schumacher: "Michael'ı özlüyorum, hiçbir şey eskisi gibi değil"

Michael Schumacher, 2013 yılının Aralık ayında geçirdiği kayak kazasının ardından başından ciddi şekilde yaralandı.

Komaya giren ve daha sonra bu süreçten çıkan Alman pilotun, rehabilitasyon sürecine başladığı açıklanmıştı. Fakat sonrasında kendisinden bir daha resmi bir haber alınamadı.

Jean Todt, efsane ismin sağlık durumu hakkında pek detay vermese de, eskisinden farklı göründüğünü ima etmişti.

Şimdi ise kardeşi Ralf Schumacher konuştu.

Alman pilot, Bild'e verdiği röportajda, "O zaman yaşananlar ailemizi değiştirdi."

"Hepimiz için, benim için, çocukları için çok zor bir deneyim çünkü Mick de o sırada onunla birlikte yarışıyordu."

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Mick Schumacher, Haas F1 Team, is interviewed on the grid by Ralf Schumacher