Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Ralf Schumacher: "Michael'ı özlüyorum, hiçbir şey eskisi gibi değil"

Ralf Schumacher, ağabeyi Michael Schumacher'in sağlık durumu hakkında konuştu ve onu "özlediğini" söyledi.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Ralf Schumacher, Williams ve Michael Schumacher, Ferrari

Michael Schumacher, 2013 yılının Aralık ayında geçirdiği kayak kazasının ardından başından ciddi şekilde yaralandı.

Komaya giren ve daha sonra bu süreçten çıkan Alman pilotun, rehabilitasyon sürecine başladığı açıklanmıştı. Fakat sonrasında kendisinden bir daha resmi bir haber alınamadı.

Jean Todt, efsane ismin sağlık durumu hakkında pek detay vermese de, eskisinden farklı göründüğünü ima etmişti.

Şimdi ise kardeşi Ralf Schumacher konuştu.

Alman pilot, Bild'e verdiği röportajda, "O zaman yaşananlar ailemizi değiştirdi."

"Hepimiz için, benim için, çocukları için çok zor bir deneyim çünkü Mick de o sırada onunla birlikte yarışıyordu."

Mick Schumacher, Haas F1 Team, is interviewed on the grid by Ralf Schumacher

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Mick Schumacher, Haas F1 Team, is interviewed on the grid by Ralf Schumacher

"Ne yazık ki hayat her zaman adil değil ve bu kaza nedeniyle Michael çok şanssızdı."

"Michael sadece benim ağabeyim değildi. Gençken benim koçum ve akıl hocamdı. Bana karting hakkında bildiği her şeyi öğretti. Aramızda yedi yaş fark var ama o zamanlar hep yanımdaydı."

"Birlikte karting yaptık, birlikte geçişler üzerinde çalıştık ve motor sporlarına dair önemli şeyler üzerinde çalıştık. O dönemde, yarışlarda kullanacağım önemli deneyimler edindim."

"Aslında Kerpen'deki karting pistinin yanındaki bir taş ocağında büyüdük... Ailemiz bir ev satın aldığında, tek bir odanın içerisinde, yerdeki bir şiltenin üzerinde uyuduk çünkü yatak alacak paramız yoktu."

"Sonra Michael Mercedes'in genç sürücü programına katıldı. Şu an bile yaşananlara inanamıyorum."

"O dönemki Michael'ımı özlüyorum. Hayat bazen adil olmuyor... Michael hayatı boyunca pek çok kez şanslıydı fakat sonrasında bu trajediyle karşılaştı."

"Şükürler olsun ki modern tıp olanakları sayesinde çok şey yapıldı ama yine de hiçbir şey eskisi gibi değil."

"Kendi adıma konuşacak olursam; onun kazası benim için de çok kötü bir deneyim oldu." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Tost: "Verstappen, aynı araçla tüm gridi yener"
Sonraki haber 2023 sezonunun ardından hangi takım ne kadar para ödülü aldı?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Sainz: "Yeni sezona 2025'te nerede olacağımı bilerek girmek istiyorum"

Sainz: "Yeni sezona 2025'te nerede olacağımı bilerek girmek istiyorum"

Formula 1

Sainz: "Yeni sezona 2025'te nerede olacağımı bilerek girmek istiyorum" Sainz: "Yeni sezona 2025'te nerede olacağımı bilerek girmek istiyorum"

Key: "Gridin yakın olması Sauber'in iyimserliğini arttırıyor"

Key: "Gridin yakın olması Sauber'in iyimserliğini arttırıyor"

Formula 1

Key: "Gridin yakın olması Sauber'in iyimserliğini arttırıyor" Key: "Gridin yakın olması Sauber'in iyimserliğini arttırıyor"

F1 2024: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

F1 2024: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Formula 1

F1 2024: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi F1 2024: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Son Haberler

Yılbaşı zamanı izlemek için en iyi 10 yarış filmi

Yılbaşı zamanı izlemek için en iyi 10 yarış filmi

F1 Formula 1

Yılbaşı zamanı izlemek için en iyi 10 yarış filmi Yılbaşı zamanı izlemek için en iyi 10 yarış filmi

Leclerc'in "kâbus gibi geçen" Hollanda hafta sonu geri dönüşünü nasıl tetikledi?

Leclerc'in "kâbus gibi geçen" Hollanda hafta sonu geri dönüşünü nasıl tetikledi?

F1 Formula 1

Leclerc'in "kâbus gibi geçen" Hollanda hafta sonu geri dönüşünü nasıl tetikledi? Leclerc'in "kâbus gibi geçen" Hollanda hafta sonu geri dönüşünü nasıl tetikledi?

Horner: "Tek yapmamız gereken şey Perez'i eski 'zihniyetine' geri döndürmek"

Horner: "Tek yapmamız gereken şey Perez'i eski 'zihniyetine' geri döndürmek"

F1 Formula 1

Horner: "Tek yapmamız gereken şey Perez'i eski 'zihniyetine' geri döndürmek" Horner: "Tek yapmamız gereken şey Perez'i eski 'zihniyetine' geri döndürmek"

Leclerc ve Sainz, 2024 aracının gelişimine daha fazla dahil olmuş

Leclerc ve Sainz, 2024 aracının gelişimine daha fazla dahil olmuş

F1 Formula 1

Leclerc ve Sainz, 2024 aracının gelişimine daha fazla dahil olmuş Leclerc ve Sainz, 2024 aracının gelişimine daha fazla dahil olmuş

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol