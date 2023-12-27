Ralf Schumacher: "Michael'ı özlüyorum, hiçbir şey eskisi gibi değil"

Michael Schumacher, 2013 yılının Aralık ayında geçirdiği kayak kazasının ardından başından ciddi şekilde yaralandı.

Komaya giren ve daha sonra bu süreçten çıkan Alman pilotun, rehabilitasyon sürecine başladığı açıklanmıştı. Fakat sonrasında kendisinden bir daha resmi bir haber alınamadı.

Jean Todt, efsane ismin sağlık durumu hakkında pek detay vermese de, eskisinden farklı göründüğünü ima etmişti.

Şimdi ise kardeşi Ralf Schumacher konuştu.

Alman pilot, Bild'e verdiği röportajda, "O zaman yaşananlar ailemizi değiştirdi."

"Hepimiz için, benim için, çocukları için çok zor bir deneyim çünkü Mick de o sırada onunla birlikte yarışıyordu."

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas F1 Team, is interviewed on the grid by Ralf Schumacher

"Ne yazık ki hayat her zaman adil değil ve bu kaza nedeniyle Michael çok şanssızdı."

"Michael sadece benim ağabeyim değildi. Gençken benim koçum ve akıl hocamdı. Bana karting hakkında bildiği her şeyi öğretti. Aramızda yedi yaş fark var ama o zamanlar hep yanımdaydı."

"Birlikte karting yaptık, birlikte geçişler üzerinde çalıştık ve motor sporlarına dair önemli şeyler üzerinde çalıştık. O dönemde, yarışlarda kullanacağım önemli deneyimler edindim."

"Aslında Kerpen'deki karting pistinin yanındaki bir taş ocağında büyüdük... Ailemiz bir ev satın aldığında, tek bir odanın içerisinde, yerdeki bir şiltenin üzerinde uyuduk çünkü yatak alacak paramız yoktu."

"Sonra Michael Mercedes'in genç sürücü programına katıldı. Şu an bile yaşananlara inanamıyorum."

"O dönemki Michael'ımı özlüyorum. Hayat bazen adil olmuyor... Michael hayatı boyunca pek çok kez şanslıydı fakat sonrasında bu trajediyle karşılaştı."

"Şükürler olsun ki modern tıp olanakları sayesinde çok şey yapıldı ama yine de hiçbir şey eskisi gibi değil."

"Kendi adıma konuşacak olursam; onun kazası benim için de çok kötü bir deneyim oldu." dedi.