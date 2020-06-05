Ralf Schumacher: "Michael'ın durumu hakkında konuşmayacağım"

Efsane pilot Michael Schumacher, 2013'ün Aralık ayında geçirdiği kayak kazasından bu yana tedavi görüyor.

Sağlık durumu hakkındaki son açıklama 2014 yılında yapıldı ve o günden bu yana neredeyse altı yıl geçmesine rağmen Schumacher'in nasıl olduğuna dair en ufak bir bilgi bile verilmedi.

2015 yılında Schumacher'in bazen gözlerini oynattığı, özel tedavi gördüğü ve kazadan sonra konuştuğu gibi iddialar ortaya atılmış ve ailesi bu iddiaları mahkemeye taşımıştı.

Son dönemde yorumculuk yaparak motor sporları dünyasına dönen Ralf Schumacher'e, Michael'ın sağlık durumu soruldu.

Kolner Express'e konuşan Ralf şöyle dedi: "Ailem ve ben, bu konu hakkında hiçbir şey söylemeyeceğimizi kabul ettik."

Geçtiğimiz haftalarda konuşan Felipe Massa da, Schumacher'in sağlık durumunu bilmesine rağmen açıklama yapmayacağını söylemişti.

Özellikle efsane pilotun eşi Corinna'nın eşinin sağlık durumunun gizli kalması için yoğun çaba harcadığı düşünülüyor.