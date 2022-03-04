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Formula 1 Haberler

Ralf Schumacher: "Mazepin'in takımdan ayrılması en doğrusu olacak"

Ralf Schumacher "mevcut koşullar düşünüldüğünde" Nikita Mazepin'in Haas'tan ayrılmasının "en doğru karar" olduğuna inanıyor.

Ralf Schumacher: "Mazepin'in takımdan ayrılması en doğrusu olacak"
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Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin ardından dünya çapında Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla birlikte, Mazepin'in Formula 1'deki geleceği belirsizliğe sürüklendi.

Bu haftanın başlangıcında Dünya Motor Sporları Konseyi, FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem başkanlığında Rusya krizini konuşmak adına toplandı.

Toplantının ardından FIA, Rus pilotların şampiyonalarda yarışmaya devam edebileceğini, fakat kendi bayrakları altında yarışamayacaklarını açıkladı.

Haas, kararın ardından yayınladığı bir bildiride yorum yapmayı reddetti, dolayısıyla Mazepin'in durumu belirsizliğini koruyor.

Mazepin'in takım arkadaşı Mick Schumacher'in amcası Ralf Schumacher, Mazepin'in zor durumda olduğunu, fakat Rus pilotun takımdan ayrılmasının tek doğru karar olacağını söylüyor.

Sky Sports Almanya'ya konuşan Schumacher, "Bu Nikita için zor bir durum, bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok."

"Fakat takımdan ayrılması şu an için en doğru karar olacaktır. Sportif açıdan baktığımızda yolların ayrılması, takım için de makul bir karar olacaktır." dedi.

Nikita Mazepin, Haas VF-22

Nikita Mazepin, Haas VF-22

Fotoğraf: Erik Junius

Eski F1 pilotu ayrıca Haas'ın bir Rus gübre üreticisi ve ihracatçısı olan sponsoru Uralkali ile bağlarını da tamamen kesmesini bekliyor. Haas, Barcelona testlerinin son günü Uralkali çıkartmalarını araçtan kaldırmıştı.

Schumacher, "Bu durumun tamamen ayrılığın işaretçi olduğunu düşünüyorum."

"İki faktörümüz var: biri dışarıdan gelen baskı, diğeri ise Haas'ın ABD merkezli bir takım olması." dedi.

Haas takım patronu Günther Steiner, Uralkali ile olan sponsorluk anlaşmasının bitmesi durumunda takımın mali açıdan zarar görebileceğine dair endişeleri hafifletmek için daha önce harekete geçmişti.

Schumacher, başka bir destekçinin bulunabileceğini umduğu için Haas'ın geleceği konusunda da endişeli değil.

Schumacher, "Steiner, mali açıdan geniş bir yelpazeye sahip olduklarını sık sık vurguluyor."

"Ayrıca herhangi bir sponsorun da bir anda belirebileceğine, takımın Uralkali'nin boşluğunu dolduracağına inanıyorum." dedi.

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