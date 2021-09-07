Ralf Schumacher: “Mazepin’in F1’de yeri yok!”

Rus sürücü çaylak sezonunda sıkça eleştirilen hareketleriyle gündeme geldi ve agresif sürüşüyle birçok sürücüyü sinirlendirdi.

Geçtiğimiz hafta sonu Hollanda Grand Prix’sinde Mazepin, takım arkadaşı Mick Schumacher’in sıralama turlarında kendisini pist üzerinde geçmesinin ardından sinirlenmiş ve sonrasında bu duygularını açık şekilde medyayla paylaşmıştı.

Mazepin, “Yüzsüz ve 19. sıra için mücadelede gerçek yüzlerini gösteren insanları sevmiyorum. Formula 1’de olduğum sürece buna izin vermeyeceğim.”

“Onu Imola’daki sıralama turlarında geçtikten sonra, bunun mümkün olmadığını söyledi. Ondan sonra da yerlerimiz koruyacağımızı belirten bir açıklama yapıldı.”

“Yine de Avusturya’da ve burada beni geçti.” dedi.

Sonraki gün ise Schumacher, takım arkadaşının kendisine karşı yaptığı agresif savunma ve aldığı hasar karşısında sinirliydi.

Sky’a konuşan Mick Schumacher bu konuda, “Pist tecrübesinin iyi olduğunu düşünüyorum, ancak yine takım arkadaşımla pistte olay yaşadık, ki bunu anlamıyorum.”

“Bu hep böyle gibi görünüyor. Dürüst olmak gerekirse bunun oturup konuşularak çözülebileceğini de düşünmüyorum.”

“Kafasında, ne pahasına olursa olsun benim önümde olmak isteme düşüncesi var gibi görünüyor.” dedi.

Mick’in amcası Ralf de bu konuyla ilgili kendi düşüncelerini paylaştı ve Mazepin’in sürüşünden memnun olmadığını söyledi.

Ralf, Rus sürücünün yaptığı savunmanın hayati tehlike oluşturduğunu ve bunun gibi hamleler yaptığı sürece sporda olmaması gerektiğini belirtti.

Sky Almanya’ya konuşan Ralf Schumacher, “Mick, Mazepin önüne kırıp kanadı kırılmadan önce onu geçmek için mükemmel bir pozisyondaydı.”

“Bu yüksek süratlerde bu tür hareketler hayati tehlikeler oluşturuyor. Bu tür hamlelerle Nikita’nın Formula 1’de yeri yok.”

“Aldığı riskler, yeteneğine uyuşmuyor. Kendini kaybetmiş ve sinirli gözüküyor.”

“Gunther Steiner’in artık acilen buna müdahale etmesi gerekiyor. Para gerekliyse bile, takımınızı tehlikeye atmanın bedeli bu olamaz.” dedi.