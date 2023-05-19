Ralf Schumacher: "Marko engel olmasaydı, Mick AlphaTauri ile anlaşacaktı"

Pierre Gasly ile yolları ayırdıktan sonra genç sürücülerine veya griddeki diğer isimlere yönelmeyen AlphaTauri, bunun yerine diğer serilerde kendini kanıtlamış bir isme, Nyck de Vries'e yöneldi.

De Vries şu ana kadar sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri: beş yarışın ardından henüz puan alamayan Hollandalı pilot, takım arkadaşı Yuki Tsunoda'ya yaklaşamadığı gibi sürekli hatalar yapmasıyla da gündemde.

Öyle ki, şimdiden De Vries'in koltuğunun tehlikede olduğuna yönelik haberler yayılmış vaziyette.

Alt serilerden tanıdığı De Vries ile ilgili konuşan Ralf Schumacher'e göre AlphaTauri'nin kendisiyle anlaşması baştan itibaren şaşırtıcıydı.

Formel1.de'ye konuşan Ralf, "Nyck oldukça iyi ve başarılar kazanmış bir isimdi, ancak F1 için çok zamana ihtiyacı vardı."

"Zamana ihtiyacı olduğunu bilmesine rağmen [Helmut] Marko'nun bu çocukla anlaşmasının şaşırtıcı olduğunu söylemelisiniz." dedi.

Nyck de Vries, AlphaTauri Fotoğraf: Red Bull Content Pool

AlphaTauri'deki süreçle ilgili daha fazla bilgi veren Schumacher'e göre takım patronu Franz Tost'un kafasında bambaşka bir isim vardı: Mick Schumacher!

Sözlerine devam eden Ralf, "Franz'ın aklında De Vries'ten tamamen farklı bir sürücü vardı."

"Kendisi çaylakların uzun sürede geliştiğini ve en ideal pilotun Mick olduğunu biliyordu -ta ki kişisel nedenlerle veya herhangi farklı bir sebepten ötürü Mick'i istemeyen Marko işin içine girene kadar."

"Marko'nun Schumacher adıyla veya kişisel olarak Mick ile bir sorunu var gibi görünüyor, aksi takdirde herhangi bir görüşme yapılmamasını anlamlandıramıyorum. Hele ki Red Bull'un Almanya'da çok güçlü bir pazarı yokken!"

"Takımınızda bir Schumacher'in olması çok olumlu bir etki yaratırdı." dedi.