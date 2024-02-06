Ralf Schumacher: "Leclerc ve Hamilton arasında birinci pilot çekişmesi olabilir"

Ferrari'nin Hamilton'ın bu yılın sonunda Mercedes'ten ayrılıp 2025'te kırmızı takımla yarışacağının doğrulanmasıyla motor sporları dünyasını şaşkına çevirmesinin ardından Leclerc gelecek yıl yeni bir takım arkadaşına sahip olacak.

Hamilton'ın imzasından önce Ferrari'deki geleceğini 2024 sezonundan sonra da sürdüreceğini taahhüt eden ve beş yıllık yeni bir sözleşme imzaladığı bildirilen Leclerc, henüz bu açıklamayla ilgili bir yorum yapmadı.

Hamilton'la anlaşmak Ferrari'nin griddeki tartışmasız en güçlü sürücü kadrosuna sahip olacağı anlamına geliyor. Ancak bu sorun yaratabilecek de bir dinamik.

Ne Hamilton ne de Leclerc, Ferrari'nin 2007'den bu yana ilk Pilotlar Şampiyonu olmak için yarışırken ikinci planda kalmak istemeyeceklerdir.

Ancak bunu başarmak ya da hatta yarışta yer almak için doğru araca ihtiyaçları var. Eski F1 pilotu Ralf Schumacher'in tahminine göre Ferrari'nin ilk baş ağrısı bu sebepten ortaya çıkabilir.

Sky Deutschland'a konuşan Schumacher, "Hamilton Ferrari'deyken 1 numara statüsünü elde etmeye çalışacak. Ama bence Leclerc sebebiyle bunun için savaşmak zorunda kalacak."

"Ferrari bunu daha önce 1 numara statüsüyle yaptı ve herkes tarafından iyi karşılanmadı."

"Daha önemli olan şu: sürücüler ne istiyor? Lewis'in istikrarlı bir araca ihtiyacı var. Charles ise gergin bir araçla başa çıkabilir ve kimin galip geleceğini göreceğiz." dedi.

Ancak Hamilton Ferrari'ye katılmadan önce Mercedes'le son bir sezonu daha var ve Schumacher bu sezonda Ferrari'nin ayrılan Carlos Sainz yerine Leclerc'i tercih edeceği için takım arkadaşı George Russell'ı tercih edeceğine inanıyor.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Schumacher, "Ferrari ve Mercedes için çok zor bir yıl."

"Bir yandan, Dünya Şampiyonası için yarışması gereken bir sürücünüz var. Bu yüzden her şeyi onunla paylaşmak zorundasınız."

"Ancak aracın daha da geliştirilmesi nedeniyle sezonun sadece belli bir noktasına kadar. Mercedes'te kesinlikle Russell'a daha fazla odaklanacaklar." dedi.

Herkesin sorduğu tek soru Hamilton'ın neden Mercedes'ten ayrılmaya karar verdiği oldu.

Brackley takımıyla 12. sezonuna girmeden önce bu kararı alması, galibiyet alamaması, Mercedes'in zemin etkili aerodinamik çağında ilerleme kaydedememesi ve hatta elçilik rolünden bahsedilmesi.

Schumacher takımın işleri doğru yapacağına dair "güvenini kaybettiğini" düşünüyor.

Schumacher, "İlk başta şaşırtıcıydı ama sonra anlaşılabilir hâle geldi."

"Lewis Hamilton gerçekten kazanmak istiyor. Bence son iki yılda takıma ve Mercedes'teki yapıya olan güvenini biraz kaybetti. Bu iki yıl çok zordu."

"Frederic Vasseur'ün ilişkisinin çok uzun ve iyi bilinen bir ilişki olduğu gerçeğini hafife almayın. Ona her şeyi vaat ettiğinden eminim." dedi.