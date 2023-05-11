Ralf Schumacher: "Hulkenberg'in kazasıyla ilgili düşünülenleri seneye Netflix'ten öğreniriz!"

2022 sezonunun ardından genel olarak hayal kırıklığı yaratan Mick Schumacher ile yolları ayıran Haas, genç pilotun yerini bir veteran ile doldurdu: Nico Hulkenberg!

Takımın bu tercihinin en büyük sebebi, Schumacher'in yaptığı büyük kazaların takıma ciddi masraf çıkarması ve gelişim yarışındaki durumu etkilemesiydi.

İlk beş yarış itibariyle iyi bir performans sergileyen Hulkenberg, buna rağmen Miami GP'si Cuma antrenmanlarında yaptığı kaza nedeniyle bazı kaşların kalkmasına da sebep oldu.

Kazanın ardından konuşan Ralf Schumacher, takım patronu Gunther Steiner'ın Drive to Survive'da yeğeni Mick'in kazasına verdiği sert tepki üstünden Haas'ı eleştirdi.

Ralf, "Takım mevcut uygulamaları sürdürülürse, kazanın maliyetini en kısa süre içinde öğreneceğiz."

"[Steiner'ın düşüncelerini] ise en geç gelecek yıl Netflix belgeseli vasıtasıyla öğreniriz." dedi.