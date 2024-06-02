Ralf Schumacher, Hamilton'ın 'emeklilik' söylentilerini yalanladı

Hamilton 2025'te Ferrari'ye geçerek 'çocukluk hayalini' gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Mercedes ile son sezonunu geçiren Hamilton, takım arkadaşı George Russell'ın ciddi bir meydan okumasıyla karşı karşıya; Russell şu anda sıralama turlarında Hamilton'a 7-1 üstünlük sağlarken, Hamilton'ın 42 puanına karşılık Russell 54 puan topladı.

Formel1.de'ye konuşan Schumacher'e, Hamilton'ın Ferrari'ye geçmek yerine 2024'ün sonunda emekli olabileceğine dair söylentiler soruldu.

Schumacher, "Bu çok saçma."

"Çünkü sözleşme çok büyük ve çok fazla para söz konusu." dedi.

Ferrari'nin Carlos Sainz'ın yerine Hamilton'ı almakla doğru kararı verip vermediğini sorguladığı söylentileri de Schumacher tarafından yalanlandı.

Ralf Schumacher Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Schumacher, Hamilton ile sözleşme imzalamanın Ferrari için oldukça zekice bir hamle olduğunu dile getirerek Hamilton'ın hâlâ birinci sınıf bir pilot olduğunu söyledi.

Hamilton'ın Ferrari'ye geçişinde, geçmişte takımdan gelen birçok teklifi geri çeviren Red Bull F1 tasarım gurusu Adrian Newey'nin de yer alabileceği yönündeki spekülasyonlar artmaya devam ediyor.

Hamilton da F1 kariyerinde ilk kez Ferrari'de Newey ile güçlerini birleştirmeyi çok istediğini açıkça ifade etti.

Hamilton, "Adrian'ın harika bir geçmişi var. Kariyeri boyunca takımlarla iletişim kurma ve sahip olduğu bilgi birikimi konusunda harika bir iş çıkardı, bence Ferrari'ye de harika bir katkı sağlardı."

"Bence zaten harika bir takımları var. Şimdiden büyük ilerleme kaydediyorlar, ileriye doğru adımlar atıyorlar. Araçları bu yıl daha hızlı. Ama evet, onunla çalışmak bir ayrıcalık olurdu."

"Birlikte çalışmayı çok istediğim kişilerin bir listesini yapacak olsaydım, o kesinlikle bu listenin en başında yer alırdı." dedi.