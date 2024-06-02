Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Ralf Schumacher, Hamilton'ın 'emeklilik' söylentilerini yalanladı

Ralf Schumacher, Lewis Hamilton'ın 2024 sezonundan sonra kariyerini sonlandırabileceğine dair söylentilerin saçma olduğunu düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton 2025'te Ferrari'ye geçerek 'çocukluk hayalini' gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 

Mercedes ile son sezonunu geçiren Hamilton, takım arkadaşı George Russell'ın ciddi bir meydan okumasıyla karşı karşıya; Russell şu anda sıralama turlarında Hamilton'a 7-1 üstünlük sağlarken, Hamilton'ın 42 puanına karşılık Russell 54 puan topladı.

Formel1.de'ye konuşan Schumacher'e, Hamilton'ın Ferrari'ye geçmek yerine 2024'ün sonunda emekli olabileceğine dair söylentiler soruldu.

Schumacher, "Bu çok saçma."

"Çünkü sözleşme çok büyük ve çok fazla para söz konusu." dedi.

Ferrari'nin Carlos Sainz'ın yerine Hamilton'ı almakla doğru kararı verip vermediğini sorguladığı söylentileri de Schumacher tarafından yalanlandı.

Ralf Schumacher

Ralf Schumacher

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Schumacher, Hamilton ile sözleşme imzalamanın Ferrari için oldukça zekice bir hamle olduğunu dile getirerek Hamilton'ın hâlâ birinci sınıf bir pilot olduğunu söyledi.

Hamilton'ın Ferrari'ye geçişinde, geçmişte takımdan gelen birçok teklifi geri çeviren Red Bull F1 tasarım gurusu Adrian Newey'nin de yer alabileceği yönündeki spekülasyonlar artmaya devam ediyor.

Hamilton da F1 kariyerinde ilk kez Ferrari'de Newey ile güçlerini birleştirmeyi çok istediğini açıkça ifade etti.

Hamilton, "Adrian'ın harika bir geçmişi var. Kariyeri boyunca takımlarla iletişim kurma ve sahip olduğu bilgi birikimi konusunda harika bir iş çıkardı, bence Ferrari'ye de harika bir katkı sağlardı."

"Bence zaten harika bir takımları var. Şimdiden büyük ilerleme kaydediyorlar, ileriye doğru adımlar atıyorlar. Araçları bu yıl daha hızlı. Ama evet, onunla çalışmak bir ayrıcalık olurdu."

"Birlikte çalışmayı çok istediğim kişilerin bir listesini yapacak olsaydım, o kesinlikle bu listenin en başında yer alırdı." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Russell: "Hamilton'ın gidişi Mercedes için yeni bir başlangıç olacak"
Sonraki haber Mekies: "Bazı yarışlarda zorlansa da Ricciardo'da gelişim görüyoruz"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Vettel: "Birlikte yarıştığım en iyi iki pilot Hamilton ve Schumacher"

Vettel: "Birlikte yarıştığım en iyi iki pilot Hamilton ve Schumacher"

Formula 1
Vettel: "Birlikte yarıştığım en iyi iki pilot Hamilton ve Schumacher"
Doornbos: "Verstappen kalan yarışların yarısını bile kazanamayacak"

Doornbos: "Verstappen kalan yarışların yarısını bile kazanamayacak"

Formula 1
Kanada GP
Doornbos: "Verstappen kalan yarışların yarısını bile kazanamayacak"
Mekies: "Bazı yarışlarda zorlansa da Ricciardo'da gelişim görüyoruz"

Mekies: "Bazı yarışlarda zorlansa da Ricciardo'da gelişim görüyoruz"

Formula 1
Mekies: "Bazı yarışlarda zorlansa da Ricciardo'da gelişim görüyoruz"

Son Haberler

Marquez, 2025'te Ducati fabrika takımına geçecek, Martin İtalyan üreticiden ayrılacak!

Marquez, 2025'te Ducati fabrika takımına geçecek, Martin İtalyan üreticiden ayrılacak!

MGP MotoGP
Marquez, 2025'te Ducati fabrika takımına geçecek, Martin İtalyan üreticiden ayrılacak!
Ricciardo, RB koluğunu koruyabilir

Ricciardo, RB koluğunu koruyabilir

F1 Formula 1
Kanada GP
Ricciardo, RB koluğunu koruyabilir
Haas, Ocon ile anlaşmaya yakın

Haas, Ocon ile anlaşmaya yakın

F1 Formula 1
Kanada GP
Haas, Ocon ile anlaşmaya yakın
Martin, İtalya GP'de liderlik savaşı olmamasını lastik basıncı kuralına bağlıyor

Martin, İtalya GP'de liderlik savaşı olmamasını lastik basıncı kuralına bağlıyor

MGP MotoGP
İtalya GP
Martin, İtalya GP'de liderlik savaşı olmamasını lastik basıncı kuralına bağlıyor

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye