Ralf Schumacher: "Hamilton, Verstappen ve Michael'dan daha iyi değil"

Formula 1'in istatistik anlamında en başarılı pilotu unvanına sahip olan Lewis Hamilton; yedi dünya şampiyonluğu, 105 grand prix zaferi ve 104 pole pozisyonuyla zirvede yer alıyor.



Hamilton, bir şampiyonluk daha kazanması halinde efsane Michael Schumacher ile paylaştığı rekoru aşarak tek başına zirvede yer alacak.



Tüm bu istatistiklere rağmen Michael Schumacher'in kardeşi Ralf Schumacher, Hamilton'ın Schumacher'e yaklaşamayacağını düşünüyor.

Ralf, Gazzetta'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hamilton asla Michael'ın yanına bile yaklaşamaz. Benim bakış açıma göre her zaman birkaç ışık yılı uzaklıkta olacak."

"Formula 1'de bir grand prix kazanmak takımın sağladığı araca bağlı. Hepimiz Lewis'in mucizeler yaratabileceğini düşündük ama o bunu yapamadı."

"İnsanlar sürekli bana, Lewis'in tüm bu rekorları kırarken en iyi pilot olup olmadığını soruyor. Bence Hamilton kesinlikle kendi döneminin en güçlüsü ama onu Michael ile kıyaslamak zor."

"Harika yeteneğinin yanı sıra Hamilton, Mercedes ile dominant bir teknik dönemden de yararlandı. Kardeşim için bu durum her zaman böyle değildi."

Ralf Schumacher ayrıca Hamilton'ı Max Verstappen ile de karşılaştırarak, Verstappen'in daha yetenekli olduğunu söyledi: "Ayrıca Max, Lewis'ten daha yetenekli. Bu da onu farklı bir kategoriye koyuyor."

"Michael, fark yaratan sürücülerden biriydi, tıpkı şimdi Verstappen'in yaptığı gibi."