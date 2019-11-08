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Formula 1 / Son dakika

Ralf Schumacher: "Hamilton, Mercedes'te çok rahat"

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Ralf Schumacher: "Hamilton, Mercedes'te çok rahat"
Ekleyen:
, Editör
8 Kas 2019 09:06

Ralf Schumacher, Lewis Hamilton'ın Mercedes'te çok rahat olduğunu söyledi.

Lewis Hamilton geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen yarışta kariyerinin altında Formula 1 dünya şampiyonluğunu yakaladı.

Artık Formula 1'in en çok şampiyon olan ismi olan Michael Schumacher'le Hamilton arasında sadece bir şampiyonluk kaldı.

Michael'ın küçük kardeşi Ralf Schumacher'e göre, Hamilton bu rekoru egale edecek.

Auto Bild'e konuşan Schumacher, “Her iki sürücü ken dönemlerinin en üst seviyesine ulaştı. Lewis, Michael'ın rekorunu kırabilir."

"Artık Hamilton en iyi araçlara, en iyi araca sahip ve her zaman kendisine sağlanan fırsatları %100 kullanıyor. Gerekli tüm yeteneklere sahip ve hem deneyimli hem de inanılmaz bir yeteneği var. Ne zaman saldıracağını ve ne zaman yavaşlayacağını biliyor."

"Ayrıca Mercedes'te çok rahat. 1 numaralı pilot olmayı garantiledi ve hiçbir kısıtlama olmadığını biliyor. Bu, sürücü ve takım arasında gelişen güveni gösteriyor ve onun için çok iyi bir şey. Belki de tam da bu yüzden neredeyse hiç hata yapmıyor.

"Tabii ki Toto Wolff çok iyi profesyonellerden oluşan harika bir ekip oluşturdu ve insanlara sakince çalışma fırsatı verdi."

"Genel olarak tüm Mercedes ekibinin bu konuda son derece mantıklı ve analitik bir yaklaşımı var." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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