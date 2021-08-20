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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Ralf Schumacher, Hamilton ile Verstappen’in tekrar kaza yapacağını düşünüyor

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Eski F1 pilotu Ralf Schumacher, Silverstone’daki kazanın Lewis Hamilton ile Max Verstappen arasında yaşanan son kaza olacağını düşünmediğini dile getirdi.

Ralf Schumacher, Hamilton ile Verstappen’in tekrar kaza yapacağını düşünüyor

Britanya Grand Prix’sine kadar iki şampiyonluk adayı arasında herhangi büyük bir olay yaşanmamıştı.

Fakat Silverstone’da ilk turda yaşanan temasın ardından Hollandalı pilot yarış dışı kalmış ve ikilinin arası gerginleşmişti.

Macaristan Grand Prix’sinde de diğer Mercedes pilotu Valtteri Bottas’ın sebep olduğu kaza Verstappen’in yarış performansını büyük oranda olumsuz yönde etkilendi.

Schumacher ise Silverstone’da yaşanan olayın bu sezon göreceğimiz son Hamilton-Verstappen kazası olacağını sanmıyor.

Sky Almanya’ya verdiği demeçte Schumacher, “Max Verstappen, şu ana kadar iki kez şanssızlık yaşamış oldu ama bunca zaman harika performans gösterdi.”

“Red Bull en iyi noktada olmadığında bile araçtan en iyisini çıkarıyor. [Şampiyonada] Hamilton, onun önüne geçti ama sezonun ikinci yarısında daha düşük performans göstereceğini zannetmiyorum çünkü artık olgunlaştı.”

“Bunu bütün sezon gördük ve gerçekten de buna ihtiyacı vardı. Elbette Lewis, [Max’in] gardının düşürmesi için her şeyi deniyor ama bu sene Max’e karşı pek şansı yok.”

“Red Bull için Mercedes’in tüm taktiklerine sürekli tepki vermek yerine kendilerine odaklanmaları önemli olacak.”

“Bunun [Silverstone’daki kazanın] Max ve Lewis’in son kazası olacağını düşünmüyorum. Bence şampiyonada birbirlerine yaklaştıkça, hızları da artacak.”

“Taraftarlar içinse bu harika çünkü çok heyecanlı yarışlar olmasını bekleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other
Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other
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Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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