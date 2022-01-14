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Formula 1 Haberler

Ralf Schumacher, Hamilton emekli olursa yerine Vettel'in geçmesini istiyor

Ekleyen:
, Şef Editör

Eski F1 pilotu Ralf Schumacher, Lewis Hamilton'ın emekli olması durumunda yeri için en öne çıkan adayın Sebastian Vettel olacağını düşünüyor.

Ralf Schumacher, Hamilton emekli olursa yerine Vettel'in geçmesini istiyor

Hamilton'ın 2022 sezonunda Formula 1'de yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Pek çok kaynak Hamilton'ın kalacağını doğrulasa da, İngiliz basınının son haberleriyle durum yeniden karmaşık bir hal aldı.

Sky Sports, BBC ve Daily Mail, Hamilton'ın geleceğinin hâlâ belirsiz olduğunu ve eğer Abu Dhabi GP sonrası yapılan soruşturmanın sonucu tatmin edici olmazsa, emekli olacağını iddia ediyorlar.

Hal böyle olunca Hamilton'ın yeri için ilk isimler konuşulmaya başlandı ve Bild ile RTL, Sebastian Vettel ismini ortaya attılar.

Alman pilot, 2021 yılında Mercedes'in motor tedarik ettiği Aston Martin takımına geçti ve 2022 yılında da yine İngiliz ekip için yarışacak.

Eski F1 pilotu Ralf Schumacher'e göre eğer Hamilton emekli olursa, Mercedes'in tercihi Vettel olmalı.

RacingNews365'in haberine göre Schumacher, Sky Sport Almanya ile yaptığı röportajda, "Sebastian'ın deneyimi ve hızı hâlâ orada, kaybolmadı."

"Üstelik, Mercedes güç ünitesini ve aracını biliyor çünkü Aston Martin'in konsepti, Mercedes'in konseptine çok yakın." dedi.

Ralf'in dikkat çektiği noktalardan birisi de, Vettel'i takıma getiren isim olan Otmar Szafnauer'in artık Aston Martin'de görev almayacak olması.

Ralf, "Aston Martin'de Sebastian için pek de ideal olmayan bir personel değişikliği yapıldığı için, böyle bir geçişin mümkün olduğunu düşünüyorum."

"Bence Seb ve Otmar Szafnauer, gerçekten iyi anlaşıyorlardı."

"Eğer bu takımda yarışma fırsatı olsaydı, Seb de bunu %100 kullanırdı çünkü Sebastian ön tarafta savaşmak ve kazanmak istiyor." dedi.

Ancak Schumacher, Hamilton'ın emekli olacağına inanmadığı için bunun "gereksiz bir tartışma" olduğunu düşünüyor.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Erik Junius

RacingNews365'in haberine göre Schumacher, Sky Sport Almanya ile yaptığı röportajda, "Sebastian'ın deneyimi ve hızı hâlâ orada, kaybolmadı."

"Üstelik, Mercedes güç ünitesini ve aracını biliyor çünkü Aston Martin'in konsepti, Mercedes'in konseptine çok yakın." dedi.

Ralf'in dikkat çektiği noktalardan birisi de, Vettel'i takıma getiren isim olarak Otmar Szafnauer'in artık Aston Martin'de görev almayacak olması.

Ralf, "Aston Martin'de Sebastian için pek de ideal olmayan bir personel değişikliği yapıldığı için, bunun mümkün olduğunu düşünüyorum."

"Bence Seb ve Otmar Szafnauer, gerçekten iyi anlaşıyorlardı."

"Eğer bu takımda yarışma fırsatı olsaydı, Seb de bunu %100 kullanırdı çünkü Sebastian ön tarafta savaşmak ve kazanmak istiyor." dedi.

Ancak Schumacher, Hamilton'ın emekli olacağına inanmadığını dile getirdi.

 

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