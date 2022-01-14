Ralf Schumacher, Hamilton emekli olursa yerine Vettel'in geçmesini istiyor

Ralf'in dikkat çektiği noktalardan birisi de, Vettel'i takıma getiren isim olan Otmar Szafnauer'in artık Aston Martin'de görev almayacak olması.

"Üstelik, Mercedes güç ünitesini ve aracını biliyor çünkü Aston Martin'in konsepti, Mercedes'in konseptine çok yakın." dedi.

RacingNews365'in haberine göre Schumacher, Sky Sport Almanya ile yaptığı röportajda, "Sebastian'ın deneyimi ve hızı hâlâ orada, kaybolmadı."

Ralf, "Aston Martin'de Sebastian için pek de ideal olmayan bir personel değişikliği yapıldığı için, böyle bir geçişin mümkün olduğunu düşünüyorum."

"Bence Seb ve Otmar Szafnauer, gerçekten iyi anlaşıyorlardı."

"Eğer bu takımda yarışma fırsatı olsaydı, Seb de bunu %100 kullanırdı çünkü Sebastian ön tarafta savaşmak ve kazanmak istiyor." dedi.

Ancak Schumacher, Hamilton'ın emekli olacağına inanmadığı için bunun "gereksiz bir tartışma" olduğunu düşünüyor.