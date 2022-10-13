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Ralf: "Haas'ın Suzuka'daki stratejisi büyük hataydı"

Ralf Schumacher, Japonya Grand Prix'sinde Haas'ın Mick Schumacher için uyguladığı stratejiden memnun değil.

Zeynep Taş
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Ralf: "Haas'ın Suzuka'daki stratejisi büyük hataydı"
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Şiddetli yağmur nedeniyle iki saatlik bir gecikmenin ardından Suzuka'da nihayet yarış yeniden başladığında, her araçta yoğun yağmur lastikleri takılıydı.

Yarış ilerledikçe griddeki herkesin ıslak zemin lastikleri için hızlıca pite girmesinin ardından Haas, olası bir güvenlik aracı prosedürü beklentisiyle ilk Japonya GP'sinde Schumacher'i pistte tutmayı seçti.

Herkesin pite girmesinin ardından Schumacher, yaklaşık bir saniye yarış liderliğine yükseldi.

Schumacher zamanla geriye düştü ve en sonunda pite çağırıldı. Yarışı son sırada bitiren Schumacher, Pierre Gasly'nin cezasının ardından 17. sıraya yükseldi.

Kaybedecek pek bir şey olmamasına karşın kazanacak çok şey olduğu için bu strateji, Haas ve Schumacher için kesinlikle denemeye değerdi. 

Mick Schumacher, Haas F1 Team, is interviewed by Ralf Schumacher

Mick Schumacher, Haas F1 Team, is interviewed by Ralf Schumacher

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ancak Sky Sports F1 Almanya için yazdığı köşe yazısında Ralf, takımın stratejisinden memnun olmadığını belirtti.

Schumacher, "Haas ekibinin stratejisi, Mick'i iyi bir pozisyondan mahrum bıraktı."

"Yine de Haas'ın, yavaş da olsa doğru yönde ilerlediğini düşünüyorum."

"Gelecek sezonda ne kadar bütçe ayrılacağı ve motorun nasıl olacağı belirsiz."

"Her iki tarafın da [Haas ve Mick] bir geleceği olduğuna ve şu ana kadar elde ettiklerinden yararlanmaları gerektiğine inanıyorum."

"Cuma günkü ilk antrenmandan bu yana Mick'de bariz bir gelişme gördük. Buraya ilk kez gelmesine rağmen takım arkadaşından daha iyi bir iş çıkardı."

"Yine de Haas'ın kendini sorgulaması gerekiyor. Bu tür strateji hataları bir daha olmamalı, bunu Ferrari'de de çok sık görüyoruz." 

"Herkes Red Bull'daki kadar iyi değil." dedi.

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