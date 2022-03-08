Ralf Schumacher: "Haas'ın ikinci koltuğu için ideal isim Piastri"

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Haas, geçtiğimiz hafta Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine tepki olarak Uralkali ile olan sponsorluğunu sonlandırmış, dolayısıyla Nikita Mazepin ile de yollar ayrılmıştı.

Sezonun başlamasına son 2 hafta kaldı ve Haas'ta Mazepin'in yerini kimin dolduracağı halen kesin değil.

Takım, Bahreyn testlerinde ikinci aracın koltuğuna Pietro Fittipaldi'nin oturacağını açıkladı, fakat takım sahibi Gene Haas, 2022 sezonunun tamamında yarışması için "biraz daha tecrübeli" bir isim istemekte.

Diğer Haas pilotunun, Mick Schumacher'in amcası Ralf Schumacher ise yeğeninin yanına oturacak isim için net bir öneriye sahip: 2021 Formula 2 şampiyonu Oscar Piastri.

Sky Almanya'ya yaptığı açıklamada Schumacher, "Mick'in takımda birlikte daha da fazlasını başarabileceği, bir şeyler öğrenebileceği, ve hepsinden önemlisi takıma uyan birisi ile takım arkadaş olmasını isterim" dedi.

Piastri, geçtiğimiz sezonki Formula 2 şampiyonluğu dahil olmak üzere son üç senede üç şampiyonluk kazanmış olmasına rağmen, bu sezon kendini kenarda buldu.

Genç pilot, Alpine'de boş koltuk bulunmaması ve yeni Alfa Romeo pilotu Guanyu Zhou gibi arkasında herhangi bir mali desteğin olmaması gibi sebepler nedeniyle, 2022 sezonunu Alpine test ve yedek pilotu olarak geçirecek.

Ancak Alpine'in onu bir sezonluğuna bile olsa serbest bırakmaya açık olup olmayacağı henüz belli değil.

Oscar Piastri, Alpine F1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ralf Schumacher, bazı isimlere ise pek ihtimal vermiyor. Bu isimlerden birisi, gridin "süper yedeği" Nico Hulkenberg.

Alman pilot 2020'de Racing Point'te (ikisi Perez'in, birisi Stroll'ün yerine olmak üzere) üç yarışa çıktı ve bu yarışlardaki performansı ile padoktaki birçok kişiyi etkiledi. Yine de bu onun 2021'de veya 2022'de gride dönebilmesi için yeterli olmadı.

Schumacher, "Takım patronu Günther Steiner'ın Nico Hulkenberg ile eski temaslarını yeniden etkinleştirip takıma ikinci bir Alman getireceğini hayal edemiyorum. Bu beni şaşırtır." dedi.

Schumacher aynı zamanda -önceden Haas adına iki yarışa çıkmış olmasına rağmen- Pietro Fittipaldi'nin koltuğu almasını da olası görmüyor.

"Fittipaldi ile sezona başlayacaklarını hayal edemiyorum. Ama bekleyip göreceğiz."

Haas, Uralkali'den gelecek para akışı kesilmiş olmasına rağmen finansal anlamda endişelenecek bir durumda olmadıklarını söylemekte.

Bu haftanın başlarında Associated Press'e konuşan Gene Haas, "İyiyiz. İyiyiz. Elbette elimizde daha fazla para olmasını isteriz, yine de iyiyiz. Son durum bizi biraz negatife düşürdü, hepsi bu.” şeklinde bir demeç vermişti.

Ralf Schumacher dolayısıyla ikinci koltuğa paralı bir pilotun oturmasını beklemiyor.