Ralf Schumacher: "Haas şu an dibi gördü, bu durum uzun vadede devam edemez"

Yeğeninin takımdan ayrılma sürecini ve sonrasını sık sık eleştiren Ralf Schumacher, bu yıl da eleştirilerine ara vermedi.

Her fırsatta takım patronu Gunther Steiner'ı eleştiren ve takımın amatörce yönetildiğini düşünen Ralf, Kanada GP'sinin ardından yine konuştu -ancak bu kez Nico Hulkenberg'i övmek için.

Sky Almanya'ya verdiği demeçte Ralf, "Nico Hulkenberg güçlü bir sıralama seansının ardından mütevazı bir yarış geçirdi."

"Bu onun için çok sinir bozucu. Hem o hem de Kevin Magnussen yarışı puanla bitirebilecek potansiyele sahipler ama Haas her seferinde açık veriyor."

"Neyin değişmesi ve yeniden yapılandırılması gerektiğini düşünmeleri gereken bir noktaya geldiler. Takım şu an gridin en dibinde yer alıyor ve bu durum uzun vadede devam edemez."

"Steiner hafta sonu yaptığı açıklamada pilot kadrosundan memnun olduğunu söyledi ve Hulkenberg'in koltuğunu bir yıllığına daha garanti altına aldı."

"Ama asıl soru şu: Haas gerçekten Hulkenberg'e ne vadedebilir?"

"[Hulkenberg'in] yerinde olsaydım, öncelikle durumu iyileştirmek için hangi adımların atıldığını sorardım, nitekim her şey şu anki gibi devam ederse, hiçbir şey değişmeyecek." dedi.